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Preocupação

Vídeo: lava de vulcão avança e chegada ao mar pode gerar nuvens tóxicas

O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias, entrou em erupção no domingo (19) e provocou debate sobre possibilidade de tsunami no Brasil

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 14:49

Publicado em 

22 set 2021 às 14:49
Lava do vulcão Cumbre Vieja avança
Lava do vulcão Cumbre Vieja avança Crédito: Reprodução / YouTube
A erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias (Espanha), fez com que a lava invadisse ruas residenciais, forçando os moradores a fugir de suas casas. Um vídeo gravado no local mostra o momento em que um "muro de lava" se move na direção dos bombeiros. Segundo informações do UOL, 6 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas.
Imagens gravadas no local mostram a enorme pilha de lava derretida se acumulando em direção aos bombeiros em uma aldeia. Ela engolfa completamente as casas e ateia fogo em quase tudo em seu caminho.

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O El Pais informou que a equipe de crise do Pevolca (Plano de Emergência para Vulcões das Canárias) está preocupada com a reação da lava ao atingir o mar, devido aos gases tóxicos que irá emitir.
Uma zona de exclusão foi criada no mar, paralela à costa e, em terra, as forças de segurança impedirão o acesso à área.
O encontro do magma ardente com o mar - inicialmente previsto para segunda-feira à noite, mas adiado devido ao ritmo mais lento de avanço - pode gerar explosões, ondas de água fervente ou inclusive nuvens tóxicas, de acordo com a página do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, existem quatro perigos principais associados à entrada de lava no oceano, incluindo o súbito colapso de novas terras e falésias marinhas adjacentes, explosões desencadeadas pelo colapso e ondas de água escaldante retornando em direção à ilha.

LAVA CHEGOU AO MAR QUASE 10 DIAS APÓS ERUPÇÃO

lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, chegou ao mar na noite de terça-feira, dia 28 de setembro. Autoridades destacam que dispositivos de medição da presença de gases estão monitorando a qualidade do ar periodicamente.
No caminho para o oceano, o magma atingiu mais de 700 casas, devastou 267 hectares de plantações e destruiu 21 quilômetros de estradas na ilha, segundo contagem do sistema de satélites europeu Copernicus.
Caminho da lava do vulcão Cumbre Vieja até chegar ao mar
Caminho da lava do vulcão Cumbre Vieja até chegar ao mar Crédito: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
A diretora do Instituto Geográfico Nacional (IGN) nas Canárias, María José Blanco, enviou uma mensagem tranquilizando a população, nesta quarta-feira (29).
Ela afirmou que os gases tóxicos que emanam da queda de lava no mar afetam apenas a zona de contato, uma vez que o vento os dissipa rapidamente.
Por outro lado, Blanco alertou para uma maior incidência de dióxido de enxofre no ar da ilha, embora não tenha registrado valores considerados nocivos à saúde. Ela enfatizou que a qualidade do ar na ilha é "perfeitamente respirável".

Atualização

01/10/2021 - 9:00
A lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, chegou ao mar na noite de terça-feira, dia 28 de setembro. A matéria foi atualizada com as informações em texto e novo vídeo sobre o evento e com a fala da diretora do Instituto Geográfico Nacional (IGN) nas Canárias, María José Blanco.

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