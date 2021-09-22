Vídeo: lava de vulcão avança e chegada ao mar pode gerar nuvens tóxicas

Lava do vulcão Cumbre Vieja avança Crédito: Reprodução / YouTube

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias (Espanha), fez com que a lava invadisse ruas residenciais, forçando os moradores a fugir de suas casas. Um vídeo gravado no local mostra o momento em que um "muro de lava" se move na direção dos bombeiros. Segundo informações do UOL , 6 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas.

Imagens gravadas no local mostram a enorme pilha de lava derretida se acumulando em direção aos bombeiros em uma aldeia. Ela engolfa completamente as casas e ateia fogo em quase tudo em seu caminho.

O El Pais informou que a equipe de crise do Pevolca (Plano de Emergência para Vulcões das Canárias) está preocupada com a reação da lava ao atingir o mar, devido aos gases tóxicos que irá emitir.

Uma zona de exclusão foi criada no mar, paralela à costa e, em terra, as forças de segurança impedirão o acesso à área.

O encontro do magma ardente com o mar - inicialmente previsto para segunda-feira à noite, mas adiado devido ao ritmo mais lento de avanço - pode gerar explosões, ondas de água fervente ou inclusive nuvens tóxicas, de acordo com a página do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, existem quatro perigos principais associados à entrada de lava no oceano, incluindo o súbito colapso de novas terras e falésias marinhas adjacentes, explosões desencadeadas pelo colapso e ondas de água escaldante retornando em direção à ilha.

LAVA CHEGOU AO MAR QUASE 10 DIAS APÓS ERUPÇÃO

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No caminho para o oceano, o magma atingiu mais de 700 casas, devastou 267 hectares de plantações e destruiu 21 quilômetros de estradas na ilha, segundo contagem do sistema de satélites europeu Copernicus.

Caminho da lava do vulcão Cumbre Vieja até chegar ao mar Crédito: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

A diretora do Instituto Geográfico Nacional (IGN) nas Canárias, María José Blanco, enviou uma mensagem tranquilizando a população, nesta quarta-feira (29).

Ela afirmou que os gases tóxicos que emanam da queda de lava no mar afetam apenas a zona de contato, uma vez que o vento os dissipa rapidamente.

Por outro lado, Blanco alertou para uma maior incidência de dióxido de enxofre no ar da ilha, embora não tenha registrado valores considerados nocivos à saúde. Ela enfatizou que a qualidade do ar na ilha é "perfeitamente respirável".