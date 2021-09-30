Vídeo: lava do vulcão Cumbre Vieja atinge o mar e forma nuvem tóxica

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A lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, chegou ao mar na noite de terça-feira, dia 28 de setembro. O contato da lava com o oceano forma nuvens de gases tóxicos. As autoridades destacam que os níveis estão sendo monitorados periodicamente.

Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021

No caminho para o oceano, o magma atingiu mais de 700 casas, devastou 267 hectares de plantações e destruiu 21 quilômetros de estradas na ilha, segundo contagem do sistema de satélites europeu Copernicus.

Caminho da lava do vulcão Cumbre Vieja até chegar ao mar Crédito: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

A diretora do Instituto Geográfico Nacional (IGN) nas Canárias, María José Blanco, enviou uma mensagem tranquilizando a população, nesta quarta-feira (29), em uma entrevista coletiva.

Ela afirmou que os gases tóxicos que emanam da queda de lava no mar afetam apenas a zona de contato, uma vez que o vento os dissipa rapidamente.

Por outro lado, Blanco alertou para uma maior incidência de dióxido de enxofre no ar da ilha, embora não tenha registrado valores considerados nocivos à saúde. Ela enfatizou que a qualidade do ar na ilha é "perfeitamente respirável".

Caminho da lava do vulcão Cumbre Vieja até chegar ao mar Crédito: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

REAÇÃO QUÍMICA

Quando a língua de lava (com temperatura aproximada de mil graus Celsius) alcança o mar (cuja água está a pouco mais de 20 graus), ocorre uma explosão de vapor de água que gera uma densa nuvem branca.

Situación 13 h después de la caída de la colada, ha formado un pequeño delta de lava. Pasa por una fase de estabilización. Esperamos ver cómo siguen las emisiones del volcán. @IEOoceanografia @gemar_ieo @sgeologica @VulcanaIEO @IGeociencias @IGME1849 @CSIC pic.twitter.com/0OKRLGwLTk — Juan-Tomás Vázquez (@JuanTVaz) September 29, 2021

A lava, com seu calor extremo, provoca esse penacho, mas também uma reação química da qual participa principalmente o cloro, que pode irritar a pele, os olhos e as vias respiratórias.

Há quatro perigos principais associados à lava que flui para o oceano, segundo o Departamento de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos:

o desmoronamento repentino dos terrenos e escarpas do litoral;

as explosões desencadeadas por esse colapso;



as ondas de água fervendo que são geradas no entorno;



e, por último, a coluna de vapor tóxico com ácido clorídrico e pequenas partículas de cristais vulcânicos.



ERUPÇÃO PODE CAUSAR TSUNAMI NO BRASIL?

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E com as atividades vulcânicas, as redes sociais foram tomadas pelo temor de um tsunami no outro lado do Oceano Atlântico, atingindo o Brasil e o Espírito Santo.

Estudos de fato apontaram a chance remotíssima, quase nula, de uma erupção explosiva do vulcão que jogasse uma quantidade gigante de material no mar, de 500 km cúbicos, provocando ondas em alto-mar de até 100 metros de altura, que chegariam ao Nordeste do Brasil com cerca de 40 metros de altura e no litoral capixaba com até 20 metros de altura.

Para se ter uma noção: a maior onda surfada tem 24,4 metros, segundo o recorde atual, de Rodrigo Koxa em 2017.