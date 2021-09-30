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La Palma

Vídeo: lava do vulcão Cumbre Vieja atinge o mar e forma nuvem tóxica

O contato da lava com o oceano forma nuvens de gases tóxicos. As autoridades destacam que os níveis estão sendo monitorados periodicamente

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 19:42

Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 

30 set 2021 às 19:42
A lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, chegou ao mar na noite de terça-feira, dia 28 de setembro. O contato da lava com o oceano forma nuvens de gases tóxicos. As autoridades destacam que os níveis estão sendo monitorados periodicamente.
No caminho para o oceano, o magma atingiu mais de 700 casas, devastou 267 hectares de plantações e destruiu 21 quilômetros de estradas na ilha, segundo contagem do sistema de satélites europeu Copernicus.
Caminho da lava do vulcão Cumbre Vieja até chegar ao mar
Caminho da lava do vulcão Cumbre Vieja até chegar ao mar Crédito: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
A diretora do Instituto Geográfico Nacional (IGN) nas Canárias, María José Blanco, enviou uma mensagem tranquilizando a população, nesta quarta-feira (29), em uma entrevista coletiva.
Ela afirmou que os gases tóxicos que emanam da queda de lava no mar afetam apenas a zona de contato, uma vez que o vento os dissipa rapidamente.
Por outro lado, Blanco alertou para uma maior incidência de dióxido de enxofre no ar da ilha, embora não tenha registrado valores considerados nocivos à saúde. Ela enfatizou que a qualidade do ar na ilha é "perfeitamente respirável".
Caminho da lava do vulcão Cumbre Vieja até chegar ao mar
Caminho da lava do vulcão Cumbre Vieja até chegar ao mar Crédito: Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

REAÇÃO QUÍMICA

Quando a língua de lava (com temperatura aproximada de mil graus Celsius) alcança o mar (cuja água está a pouco mais de 20 graus), ocorre uma explosão de vapor de água que gera uma densa nuvem branca.
A lava, com seu calor extremo, provoca esse penacho, mas também uma reação química da qual participa principalmente o cloro, que pode irritar a pele, os olhos e as vias respiratórias.
Há quatro perigos principais associados à lava que flui para o oceano, segundo o Departamento de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos:
  • o desmoronamento repentino dos terrenos e escarpas do litoral;
  • as explosões desencadeadas por esse colapso;
  • as ondas de água fervendo que são geradas no entorno;
  • e, por último, a coluna de vapor tóxico com ácido clorídrico e pequenas partículas de cristais vulcânicos.

ERUPÇÃO PODE CAUSAR TSUNAMI NO BRASIL?

O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, entrou em erupção no dia 19 de setembro deste ano. Ele fica nas Ilhas Canárias — apesar de ser território espanhol, o vulcão fica na costa noroeste africana.
E com as atividades vulcânicas, as redes sociais foram tomadas pelo temor de um tsunami no outro lado do Oceano Atlântico, atingindo o Brasil e o Espírito Santo.
Estudos de fato apontaram a chance remotíssima, quase nula, de uma erupção explosiva do vulcão que jogasse uma quantidade gigante de material no mar, de 500 km cúbicos, provocando ondas em alto-mar de até 100 metros de altura, que chegariam ao Nordeste do Brasil com cerca de 40 metros de altura e no litoral capixaba com até 20 metros de altura.
Para se ter uma noção: a maior onda surfada tem 24,4 metros, segundo o recorde atual, de Rodrigo Koxa em 2017.
Novos estudos, entretanto, anulam a possibilidade de um tsunami no Brasil, pois a altura das explosões está longe de causar riscos.

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