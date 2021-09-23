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Após erupção

Ilha da Trindade: paraíso surgiu de vulcão na altura do litoral do ES

Território fica a cerca de 1.200 km da costa capixaba e surgiu há aproximadamente 3 milhões de anos. Maior parte da formação ainda está submersa

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 18:44

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 set 2021 às 18:44
A Gazeta acompanhou expedição de pesquisadores da Ufes até a Ilha da Trindade
A Gazeta acompanhou expedição de pesquisadores da Ufes até a Ilha da Trindade Crédito: Carlos Alberto Silva
Faz uma semana que boa parte do mundo voltou os olhos para o vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção nas Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha e ficam perto da costa da África, no último domingo (19). No caso dos brasileiros, houve uma preocupação em especial porque, no pior dos cenários, ele seria capaz de provocar tsunami no país.
Segundo os estudiosos, as ondas poderiam chegar com até 20 metros de altura no Espírito Santo — onde, muito mais próximo, há outra estrutura vulcânica. Mas, antes que você se preocupe, tenha calma! Trata-se da Ilha da Trindade, que fica a exatamente 1.167 metros da costa capixaba.

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Surgida há cerca de três milhões de anos, a ilha é resultado de atividades vulcânicas e fica no extremo leste de uma cordilheira de montanhas submarinas denominada Cadeia Vitória-Trindade (CVT). Dessa formação, apenas a Ilha da Trindade e o arquipélago de Martim Vaz emergiram.
"A Ilha da Trindade é um cone vulcânico, dos quais 587 metros estão para fora do mar e 5 mil metros estão submersos"
Gabriel Nogueira - Pesquisador
Desde então, a "terra à vista" tem sofrido erosões do mar, do vento e da chuva. Quem tem o privilégio de conhecer o território — restrito basicamente a pesquisadores e militares da Marinha — consegue ver claramente os efeitos. Há pontos escuros e os erodidos, de cor cinza-claro.
"Em morros, temos um exemplo claro de como a ação da água sobre a encosta pode erodir, com a formação de rios temporários. Quando chove, formam canais de drenagem e a água passa por cima", explicou o pesquisador Gabriel Nogueira, em reportagem originalmente publicada em 2019.
Data: 21/10/2019 - ES - Ilha da Trindade - A Gazeta acompanhou uma expedição de pesquisadores da Ufes até a Ilha da Trindade.
O Pico do Desejado é o mais alto da Ilha da Trindade, chegando a quase 600 metros de altitude Crédito: Carlos Alberto Silva
Ao andar pela Ilha da Trindade, é possível observar pedras que chamam a atenção por apresentarem pequenos furos ou buracos — outra evidência da formação vulcânica. "Na hora que o magma foi descendo, os gases foram fazendo bolhas que, depois que o magma esfriou, saíram, dando origem a essa parte porosa", esclareceu Nogueira na ocasião.
Em outubro de 2019, uma equipe de A Gazeta pôde acompanhar uma expedição e esteve na Ilha da Trindade, onde fez uma série especial de reportagens. O vídeo abaixo, gravado na ocasião, ajuda a entender as particularidades dessa formação vulcânica capixaba. Confira:

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