Ilha da Trindade: paraíso surgiu de vulcão na altura do litoral do ES

A Gazeta acompanhou expedição de pesquisadores da Ufes até a Ilha da Trindade Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo os estudiosos, as ondas poderiam chegar com até 20 metros de altura no Espírito Santo — onde, muito mais próximo, há outra estrutura vulcânica. Mas, antes que você se preocupe, tenha calma! Trata-se da Ilha da Trindade , que fica a exatamente 1.167 metros da costa capixaba.

Surgida há cerca de três milhões de anos, a ilha é resultado de atividades vulcânicas e fica no extremo leste de uma cordilheira de montanhas submarinas denominada Cadeia Vitória-Trindade (CVT). Dessa formação, apenas a Ilha da Trindade e o arquipélago de Martim Vaz emergiram.

"A Ilha da Trindade é um cone vulcânico, dos quais 587 metros estão para fora do mar e 5 mil metros estão submersos" Gabriel Nogueira - Pesquisador

Desde então, a "terra à vista" tem sofrido erosões do mar, do vento e da chuva. Quem tem o privilégio de conhecer o território — restrito basicamente a pesquisadores e militares da Marinha — consegue ver claramente os efeitos. Há pontos escuros e os erodidos, de cor cinza-claro.

"Em morros, temos um exemplo claro de como a ação da água sobre a encosta pode erodir, com a formação de rios temporários. Quando chove, formam canais de drenagem e a água passa por cima", explicou o pesquisador Gabriel Nogueira, em reportagem originalmente publicada em 2019.

O Pico do Desejado é o mais alto da Ilha da Trindade, chegando a quase 600 metros de altitude Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao andar pela Ilha da Trindade, é possível observar pedras que chamam a atenção por apresentarem pequenos furos ou buracos — outra evidência da formação vulcânica. "Na hora que o magma foi descendo, os gases foram fazendo bolhas que, depois que o magma esfriou, saíram, dando origem a essa parte porosa", esclareceu Nogueira na ocasião.