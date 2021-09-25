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Alerta para erupção

Aeroporto de La Palma, nas Ilhas Canárias, fecha com fumaça de vulcão

A intensidade da erupção aumentou nos últimos dias, levando à evacuação de mais três aldeias da ilha; quase 7 mil pessoas já tiveram de abandonar suas casas

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 19:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 set 2021 às 19:31
Erupção do vulcão em La Palma se intensifica e forma chuva piroclástica
Erupção do vulcão em La Palma se intensifica e forma chuva piroclástica Crédito: Instituto Geológico y Minero de Espanha (IGME)
O aeroporto da ilha espanhola La Palma, no arquipélago das Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico, fechou neste sábado (25) por causa de uma nuvem de fumaça que sai do vulcão, em erupção desde o domingo passado. Cientistas disseram que outra abertura vulcânica se abriu. A intensidade da erupção aumentou nos últimos dias, levando à evacuação de mais três aldeias da ilha. Quase 7 mil pessoas já tiveram de abandonar suas casas. A recente erupção vulcânica é a primeira em La Palma desde 1971. A ilha tem uma população de 85 mil habitantes.
Outros aeroportos nas Ilhas Canárias ainda operavam no sábado, mas algumas companhias aéreas suspenderam os voos, conforme informou a operadora de aeroportos do arquipélago, Aena.
Em entrevista coletiva neste sábado, o chefe do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias, Miguel Angel Morcuende, disse que a preocupação mais imediata é com a nuvem de cinzas que está sendo carregada para outras partes da ilha. Além de ser um perigo significativo para a aviação, pode causar danos às vias respiratórias, pulmões e olhos da população local, alertou Morcuende. O governo local pediu aos residentes de áreas afetadas que evitem sair de casa e usem máscaras e óculos de proteção.
Na sexta-feira, 24, equipes de emergência tiveram de deixar o vulcão quando as explosões enviaram rocha derretida e cinzas sobre uma vasta área. Rios de lava continuam descendo pela encosta da montanha em direção à costa sudoeste da ilha, destruindo centenas de casas. Segundo autoridades locais, faltam cerca de dois quilômetros para a lava chegar ao mar.

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