Aeroporto de La Palma, nas Ilhas Canárias, fecha com fumaça de vulcão

Em entrevista coletiva neste sábado, o chefe do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias, Miguel Angel Morcuende, disse que a preocupação mais imediata é com a nuvem de cinzas que está sendo carregada para outras partes da ilha. Além de ser um perigo significativo para a aviação, pode causar danos às vias respiratórias, pulmões e olhos da população local, alertou Morcuende. O governo local pediu aos residentes de áreas afetadas que evitem sair de casa e usem máscaras e óculos de proteção.