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Conselho de Direitos Humanos

Comissão da ONU acusa Rússia por crimes de guerra na Ucrânia

Inquérito inclui tortura, estupro, confinamento de crianças e execuções sumárias, nos territórios ocupados desde o início do da Guerra da Ucrânia, há sete meses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2022 às 14:33

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 14:33

SÃO PAULO - Uma comissão de inquérito da ONU acusou a Rússia, nesta sexta-feira (23), de cometer crimes de guerra, incluindo tortura, estupro, confinamento de crianças e execuções sumárias, nos territórios ocupados desde o início do da Guerra da Ucrânia, há sete meses.
O grupo que conduziu as investigações levou acusações diretas de Moscou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU — representantes russos esvaziaram a bancada e não responderam às denúncias.
UKR - RÚSSIA/UCRÂNIA/ATAQUE - INTERNACIONAL . Um dia após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, autorizar uma invasão militar em larga escala na Ucrânia, tropas russas alcançaram Kiev, a capital do país vizinho.
Ataques da Rússia contra a Ucrânia já duram sete meses Crédito: EMILIO MORENATTI/AP 
"Com base nas evidências coletadas pela comissão, concluiu-se que crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia, disse o presidente do corpo investigativo, Erik Mose. Apesar de não ter se manifestado oficialmente após a apresentação do relatório, Moscou nega as acusações e diz que elas fazem parte de uma campanha de difamação.
O inquérito se concentrou em denúncias na região de Kiev, Tchernihiv, Kharkiv e Sumi. O relatório, no entanto, não aponta responsáveis pelos crimes, alimentando a discussão sobre a ineficácia da ONU como mediadora para o fim da guerra.
Criado no primeiro mês do conflito, o comitê visitou 27 localidades e entrevistou mais de 150 vítimas e testemunhas. Ao final do mandato, em março de 2023, deve submeter um relatório final ao órgão da ONU recomendações para responsabilizar e punir, com efeito, aqueles que forem indicados como culpados.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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