A onda de calor extremo que coloca 6,5 milhões de brasileiros em alerta vermelho

Alerta vermelho do Inmet, que indica situação de grande perigo, foi emitido para região Sul do Brasil que abrange 511 municípios.

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 07:09

Onda de calor apresenta situação de "grande perigo", segundo o Inmet Crédito: EPA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para uma onda de calor que deve atingir 511 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná a partir desta terça-feira (3/2).

As principais áreas atingidas serão as regiões oeste e norte de Santa Catarina; sudoeste, noroeste, nordeste e centro do Rio Grande do Sul; e as regiões sudoeste, centro e sudeste do Paraná. As capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba e o litoral dos três Estados não serão atingidos pela onda de calor.

Ao todo, a população destes 511 municípios é de mais de 6,5 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE.

O alerta vermelho é o de maior gravidade na escala do Inmet e indica situação de grande perigo.

Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser contatada pelo telefone 199.

Uma onda de calor é quando as temperaturas máximas ficam pelo menos 5°C acima da média histórica por cinco dias ou mais consecutivos, segundo critérios recomendados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) seguidos pelo Inmet.

O alerta vermelho do Inmet para esses municípios vale até sexta-feira (6/2).

Para outras partes do país, o Inmet prevê que as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país ao longo do mês de fevereiro.

Nas regiões Norte e Sudeste, existe expectativa de chuvas acima da média durante o mês. Já no Sul e Centro-Oeste, haverá chuvas abaixo da média histórica.

Cuidados com a saúde

O Inmet alerta que ondas de calor aumentam o risco de desidratação, exaustão térmica e agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias.

Sensações de cansaço, lentidão, tontura e mal-estar podem ser sinais de que o corpo está tendo dificuldade para lidar com o excesso de calor, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Quando o corpo está em estresse térmico, ou seja, é exposto a temperaturas extremas, ele passa por uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura interna.

No caso da exposição ao calor, a primeira reação do organismo é dissipar calor através do suor e da dilatação dos vasos sanguíneos periféricos para liberar calor para o ambiente.

No entanto, em temperaturas muito altas, especialmente quando também está úmido, o mecanismo de resfriamento do suor pode se tornar ineficaz, levando ao superaquecimento corporal, insolação e possíveis danos aos órgãos.

A recomendação das autoridades é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia e buscar ambientes ventilados sempre que possível. Em caso de sintomas mais intensos, a orientação é procurar atendimento médico ou acionar a Defesa Civil.

Chuvas fortes em São Paulo

Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado divulgou alerta para risco de chuvas persistentes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em diversas regiões.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas mais fortes devem ocorrer nesta terça-feira (3/2), principalmente no oeste, próximo à divisa com o Paraná.

Modelos meteorológicos indicam forte chuva nas regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba e Bauru.

Segundo a Defesa Civil, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) manterá plantão 24 horas durante o período e o Gabinete de Crise funcionará em formato remoto, com todas as concessionárias mobilizadas. Se a situação piorar, o gabinete passará para a modalidade presencial.

