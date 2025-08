Recorde fabril

Onix chega a 3 milhões de unidades e supera o Corsa no ranking da Chevrolet no Brasil

Presente no mercado há pouco mais de uma década, o modelo está entre os veículos mais vendidos no país, segundo números da Fenabrave

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 14:57 - Atualizado há 43 minutos

Carro é o modelo com o maior número de unidades produzidas pela marca em seus 100 anos de Brasil Crédito: Chevrolet/Divulgação

O Chevrolet Onix chegou ao marco de 3 milhões de unidades produzidas no Brasil, ultrapassando modelos populares da marca como o Corsa, que até então liderava com 2,9 milhões de unidades fabricadas por aqui; e o Celta (que teve 2,1 milhões de unidades feitas no Brasil). Atualmente o compacto é o quinto automóvel mais vendido no país, com 42.078 unidades emplacadas, segundo o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Nessa contagem estão contabilizadas as duas configurações: sedã (Onix Plus) e hatch (Onix).>

Fabricado na planta de Gravataí (RS), o Onix foi apresentado em 2012, durante o Salão do Automóvel daquele ano, como futuro substituto do Corsa, para concorrer com outros modelos compactos da época, como o Volkswagen Gol (que deu lugar ao Polo Track mais recentemente) e Hyundai HB20 (que ainda segue no mercado, acima do Onix, com 42.392 unidades emplacadas em 2025). >

O modelo trazia os motores 1.0 e 1.4 e a introdução do sistema MyLink, que permitia a conectividade com smartphones, algo que só era visto em modelos muito mais caros. O Onix também foi um dos primeiros da categoria a oferecer câmbio automático de seis marchas e um pacote de segurança com airbags frontais, laterais e de cortina de série, além de sistemas de auxílio à condução.>

“O Onix é resultado de um projeto global com DNA brasileiro. Desde o início, foi pensado para atender às expectativas do consumidor local, oferecendo soluções inovadoras e um padrão superior de dirigibilidade, segurança e conectividade”, afirma o presidente da GM América do Sul Santiago Chamorro.>

>

Além do Onix, a Chevrolet mantém produção local de outros cinco modelos: S10, Trailblazer, Montana, Tracker e Spin. Já Silverado, Equinox Turbo, Equinox EV, Blazer EV compõem o portfólio de importados. Ainda este ano, os chineses rebatizados Spark EUV e Captiva EV devem chegar ao país, sendo que o primeiro já encontra-se em pré-venda e o segundo, é aguardado ainda para este ano.>

No ranking do dez carros com maior volume produzidos pela Chevrolet no Brasil, ainda estão duas picapes: a S10, que completa 30 anos como o nameplate mais longevo da marca em produção contínua no país e a Montana, que estreou recentemente sua terceira geração, e acaba de entrar no Top 10, superando o Kadett.>

Outro modelo que em breve deve entrar nesse ranking é o Tracker, SUV compacto da marca. Segundo a montadora, deve estar entre os dez modelos mais produzidos pela empresa no país.>

