Serra vai apresentar projeto de parque sustentável a investidores

Projeto do Parque Linear, na Serra Sede, foi selecionado por incubadora e poderá atrair financiadores durante evento no Rio de Janeiro

Gabriela Maia Estagiária

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:37

A proposta de criação de um parque linear em Serra Sede foi um dos destaques do programa nacional de sustentabilidade urbana da Incubadora de Projetos da Fundação Grupo Boticário. Único do Espírito Santo entre os 28 selecionados em todo o país, de um total de 101 inscritos, o projeto serrano como objetivo unir preservação ambiental, qualidade de vida e adaptação às mudanças climáticas. Agora, a Prefeitura da Serra poderá apresentar a sua iniciativa sustentável e tentar atrair investidores para a execução da proposta durante um evento internacional no Rio de Janeiro, em novembro.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, Claudio Denicoli, o Parque Linear terá uma área de 21 mil m² e poderá ser acessado tanto pela BR 101 quanto por dentro da Serra Sede. O projeto, segundo ele, vai reduzir riscos de alagamentos e deslizamentos na região, além de oferecer novas áreas de lazer, com ciclovias, pistas de caminhada e espaços de contemplação, proporcionando uma proximidade com a natureza.

Você evita que a população ocupe uma área de forma irregular, transformando aquele espaço ocioso em um ativo ambiental e social Claudio Denicoli Secretário de Desenvolvimento Urbano da Serra

O secretário explica que o Parque Linear é parte de um projeto que envolve todo o município, o chamado Circuito PPP, que visa a integrar as praias, os parques e as praças da cidade. “Nós estamos criando o Circuito PPP, que vai unir praias, praças e parques da Serra. Teremos corredores exclusivos, com sinalização cicloviária e arborização específica para que as pessoas entrem no circuito PPP e saibam para onde estão indo. Por exemplo, esse Parque Linear da Serra Sede vai ligar a praça de Planalto Serrano, que liga em Nova Carapina”, explica.

Segundo Denicoli, esse tipo de projeto é inédito no Brasil e vai melhorar a dinâmica da Serra. “Vai requalificar o município todo. É um projeto que vai passar por várias administrações. Já está pronto, e o conceito, também. Estamos preparando os processos executivos para que a gente possa começar a construir e botar esse projeto em prática”, afirma o secretário.

A participação no programa Incubadora de Projetos vai proporcionar suporte técnico especializado e prospecção de financiadores, para fortalecer a execução e a viabilidade à iniciativa apresentada.

Além disso, o Parque Linear será apresentado a investidores durante uma mesa-redonda no C40 World Mayors Summit, evento que reunirá prefeitos das maiores cidades do mundo no Rio de Janeiro, em novembro. O encontro foi criado para mostrar como as cidades estão implementando ações relacionadas às mudanças climáticas.

"O evento vai acontecer paralalemente à COP 30, o que vai atrair investidores do mundo inteiro para o país. A gente vai ter a oportunidade de ter outras empresas para dar aporte financeiro, que será feito sem nenhum tipo de de benefício ou troca com os investidores", afirma o secretário.

