Instituto Terra abre 28 vagas para curso de Restauração Ecossistêmica

Instituto Terra abre 28 vagas para curso de Restauração Ecossistêmica

Programa é voltado para jovens recém-formados em cursos técnicos e seleção está com inscrições abertas até o dia 7 de novembro

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 20:08

O Instituto Terra abriu processo seletivo para o Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica (Nere) 2026, com 28 vagas ofertadas para o curso de Aperfeiçoamento Profissional em Restauração Ecossistêmica. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 7 de novembro. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 19 de dezembro e o início do curso será em fevereiro do próximo ano.

O programa é voltado para jovens recém-formados em cursos técnicos das áreas de AgropecuáriaAgriculturaFlorestalMeio Ambiente e afins. A duração do curso é de 11 meses e carga horária de 2.000 horas, sendo 80% de atividades práticas e 20% de conteúdo teórico. Os selecionados receberão alimentação, hospedagem, certificado de conclusão e uma ajuda de custo mensal de R$ 400,00.

Quem pode participar?

Podem se inscrever candidatos entre 17 e 22 anos com formação de nível médio-técnico concluída ou em fase de conclusão até o início do curso. Menores de idade deverão apresentar carta de emancipação.

O objetivo do curso é capacitar profissionais que possam atuar na recuperação de áreas degradadas, na restauração e valoração ambiental, além de fazer uso sustentável dos recursos naturais e de técnicas alternativas à produção, administração e ao manejo de propriedades rurais.

Inscrições e resultado

As inscrições ficam abertas até o dia 7 de novembro, exclusivamente pela internet (clique aqui para acessar a ficha de incrição). Aqueles que precisarem de ajuda de custo para participar da etapa presencial, também podem solicitar o auxílio através do formulário.

O processo seletivo será realizado em cinco etapas: análise de inscrição, prova objetiva, produção textual, inventário de habilidades sociais e entrevista. As fases presenciais acontecem nos dias 29 e 30 de novembro de 2025, na sede do Instituto Terra, em Aimorés (MG). As especificações das fases e datas de avaliação podem ser acessadas no edital do processo.

A lista de aprovados será divulgada em 19 de dezembro, no site do Nere. Os candidatos selecionados devem confirmar matrícula até 16 de janeiro de 2026.

