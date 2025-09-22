Em Vitória

Economia circular e IA são temas no principal evento sobre reciclagem no ES

Aberto ao público, Recicla Summit ES vai acontecer nos dias 15 e 16 de outubro, com discussões e novas tecnologias para a indústria de resíduos e reciclagem

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:47

Luiz Alberto Baptista, presidente do SimReciclo, na abertura de um dos painéis em 2024 Crédito: Divulgação

Com foco em temas como economia circular, inteligência artificial e financiamento sustentável, o Espírito Santo vai receber, nos dias 15 e 16 de outubro, o Recicla Summit ES, maior evento do segmento de reciclagem no Estado.

O tema do Recicla Summit 2025 é “Reciclagem 360º: inovação, sustentabilidade e competitividade na nova economia circular”. Com debates e painéis, o evento abordará tópicos essenciais como o mercado de carbono, a aplicação de inteligência artificial na gestão de resíduos e as finanças verdes, que oferecem novas formas de acesso a recursos para projetos sustentáveis.

O encontro, organizado pelo SimReciclo, é aberto ao público e será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), em Vitória, reunindo especialistas e líderes do setor do Brasil e do Estado, para discutir as estratégias e tecnologias da indústria de resíduos.

De acordo com Luiz Alberto Baptista, presidente do SimReciclo, o objetivo é criar um ambiente de troca de conhecimento e conectar produtores, recicladores e mercado, impulsionando a economia verde no Estado.

“A reciclagem é uma pauta do presente e do futuro. Vamos abordar temas como o mercado de carbono, a inteligência artificial e as finanças verdes. É a oportunidade para os empresários capixabas se atualizarem sobre a nova economia circular, uma nova forma de desenvolver produtos e serviços, alinhada aos cuidados com o meio ambiente e a processos como o da descarbonização”, destaca o presidente.

O setor no ES

A pauta da reciclagem tem se enquadrado cada vez maio na economia, e o Espírito Santo se posiciona como um polo importante nessa área. O Estado já conta com 78 empresas dedicadas à coleta, ao tratamento de resíduos e à recuperação de materiais. A maioria delas são microempresas, que fomentam o mercado local, gerando demanda, oportunidades e empregos, e chegam a um salário médio de R$ 3.828,68.

A capital da reciclagem no Espírito Santo é a Serra, que concentra o maior número de empresas do setor. Juntas, essas companhias e outras espalhadas pelo Estado formam um ecossistema, movimentando a economia. São trabalhadores, em sua maioria, do sexo masculino, com ensino médio completo, que operam na linha de frente da transformação de resíduos em recursos.

Luiz Alberto Baptista, presidente do SimReciclo, destaca que, apesar do crescimento, o setor ainda tem um caminho a percorrer. “A reciclagem no Brasil atinge apenas 8% dos resíduos sólidos urbanos, um número que precisa crescer para que o país e o Estado aproveitem todo o potencial da economia circular. É nesse ponto que o Recicla Summit ES entra. O evento se propõe a ser o catalisador dessa mudança, conectando empresários, especialistas e o poder público para discutir o futuro do setor."

Painéis e palestrantes

O evento contará com nomes como Fabiano Duarte, do Instituto Brasileiro de Economia Circular, que mostrará como a economia circular pode impulsionar a reciclagem. Vitor Seravalli trará uma discussão sobre liderança com propósito. A "Reciclagem 4.0" será o foco de Vinícius Bernardi e Caio Scheidegger, que falarão sobre a transformação digital no setor, incluindo o uso de Inteligência Artificial.

Para o painel de finanças, Maria Haniya, da Bolsa de Valores Ambientais (BVRio), e Ezequiel Loureiro Nascimento, do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), vão detalhar as oportunidades para as empresas no mercado de carbono e no acesso a financiamento sustentável. A programação ainda conta com Lygia Bellotti, que abordará a importância da comunicação para gerar valor compartilhado.

Recicla Summit ES Quando: 15 de outubro, das 8h às 17h, e 16 de outubro, das 8h30 às 18h

Onde: Auditório da Findes (Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo), em Vitória

Entrada gratuita

Inscrições pelo link: https://jacredenciei.com.br/e/reciclasummit2025

Mais informações: podem ser obtidas pelo email [email protected]

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta