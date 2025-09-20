No litoral do ES

Ação recolhe lixo em áreas de desova da tartaruga-verde na Ilha de Trindade

Força-tarefa aconteceu neste sábado (20) pelo terceiro ano consecutivo em arquipélago que fica a quase 1.200 quilômetros da costa brasileira; lixo chega por meio de correntes marinhas

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 19:29

Voluntários participaram de expedição para recolher lixo na Ilha de Trindade, no Espírito Santo Crédito: Secundo Rezende/ Diretor de Fotografia; Emerson Cabral/ Diretor do Projeto; e Pedro Monteiro/ Assistente

A Ilha de Trindade, paraíso quase inabitado que fica a 1.140 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo, recebeu neste sábado (20) uma força-tarefa para recolher lixo em áreas de desova da tartaruga-verde. O material chega até a ilha, que é o ponto mais distante do litoral brasileiro, por meio de correntes marinhas, já que todo o resíduo produzido no local é gerenciado.

A ação fez parte do Dia Mundial da Limpeza, uma mobilização internacional que acontece em mais de 117 países e territórios no dia 20 de setembro. É a terceira vez que pesquisadores, militares da Marinha e voluntários se uniram para retirar toneladas de lixo de plástico que chegam à ilha trazido pelas correntes marítimas.

Acreditamos que vamos ultrapassar os 200 kg de lixo retirado das praias. E é um trabalho coletivo de mais de 30 militares e pesquisadores de projetos que estão fazendo trabalho aqui, que também participaram com a gente. Todo mundo muito animado e muito envolvido com a atividade Márcia Rogério Botânica

A retirada do material foi feita nas praias das Tartarugas e dos Andradas, áreas de desova da tartaruga-verde. Segundo o voluntário Emerson Cabral, a Ilha de Trindade é o segundo maior ponto de desova de tartarugas-verde no mundo.

“E você imagina, a tartaruga nasce, já tem que percorrer aquilo tudo, fugindo de caranguejo, de pássaro para sobreviver e aí encontra na beira da água uma rede de pesca. A retirada do lixo é crucial para a sobrevivência dela”, afirmou Emerson.

Conheça o arquipélago mais isolado do Brasil

Segundo informações da Marinha do Brasil, a Ilha da Trindade foi descoberta em 1501 pelo navegador português João da Nova. A ilha foi batizada por Estevão da Gama um ano depois da descoberta, com o nome que conserva até hoje, em homenagem à Santíssima Trindade, em função das três elevações mais avistadas à distância. O ponto mais alto é o pico São Bonifácio, com cerca de 625 metros de altura.

Ilha da Trindade fica a 1.140 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo. Crédito: Marinha do Brasil

A ilha surgiu há 3 milhões de anos de uma zona de fraturas que se estende desde a plataforma continental brasileira. Devido à sua origem vulcânica, a presença de lavas, cinzas e areias vulcânicas pode ser constatada. A última erupção vulcânica ocorreu há aproximadamente 50 mil anos.

*Com informações do g1ES

