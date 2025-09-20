Ação recolhe lixo em áreas de desova da tartaruga-verde na Ilha de Trindade

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 19:29
A Ilha de Trindade, paraíso quase inabitado que fica a 1.140 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo, recebeu neste sábado (20) uma força-tarefa para recolher lixo em áreas de desova da tartaruga-verde. O material chega até a ilha, que é o ponto mais distante do litoral brasileiro, por meio de correntes marinhas, já que todo o resíduo produzido no local é gerenciado.
A ação fez parte do Dia Mundial da Limpeza, uma mobilização internacional que acontece em mais de 117 países e territórios no dia 20 de setembro. É a terceira vez que pesquisadores, militares da Marinha e voluntários se uniram para retirar toneladas de lixo de plástico que chegam à ilha trazido pelas correntes marítimas.
Márcia RogérioBotânica
A retirada do material foi feita nas praias das Tartarugas e dos Andradas, áreas de desova da tartaruga-verde. Segundo o voluntário Emerson Cabral, a Ilha de Trindade é o segundo maior ponto de desova de tartarugas-verde no mundo.
“E você imagina, a tartaruga nasce, já tem que percorrer aquilo tudo, fugindo de caranguejo, de pássaro para sobreviver e aí encontra na beira da água uma rede de pesca. A retirada do lixo é crucial para a sobrevivência dela”, afirmou Emerson.
Segundo informações da Marinha do Brasil, a Ilha da Trindade foi descoberta em 1501 pelo navegador português João da Nova. A ilha foi batizada por Estevão da Gama um ano depois da descoberta, com o nome que conserva até hoje, em homenagem à Santíssima Trindade, em função das três elevações mais avistadas à distância. O ponto mais alto é o pico São Bonifácio, com cerca de 625 metros de altura.
A ilha surgiu há 3 milhões de anos de uma zona de fraturas que se estende desde a plataforma continental brasileira. Devido à sua origem vulcânica, a presença de lavas, cinzas e areias vulcânicas pode ser constatada. A última erupção vulcânica ocorreu há aproximadamente 50 mil anos.
*Com informações do g1ES
