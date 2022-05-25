Unidades de alto padrão são as mais procuradas no Salão do Imóvel

Enseada do Suá: imóveis de alto padrão foram os mais procurados durante 28ª edição do Salão do Imóvel Crédito: Luciney Araújo

Imóveis com valores mais altos superaram a busca por unidades econômicas durante a 28ª edição do Salão do Imóvel da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES) . Segundo levantamento da associação, divulgado nesta quarta-feira (25), 31,9% do público buscou imóveis com preços de R$ 601 mil a R$ 1 milhão, seguido pelas unidades de R$ 451 mil a R$ 600 mil, que totalizaram 21% das intenções de compras.

Já os imóveis mais populares, dentro do programa Casa Verde e Amarela, com preço até R$ 240 mil, ficaram com 15% das buscas. Um cenário diferente da edição do salão realizada em 2020, quando os imóveis populares representaram a maior procura, atingindo 53,9% das pesquisas no portal.

31,9% DO PÚBLICO BUSCOU IMÓVEIS COM PREÇOS DE R$ 601 MIL A R$ 1 MILHÃO

Para o presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, a mudança é reflexo do atual cenário econômico do Brasil, mas também da crise de insumos que assola todos os setores. Com isso, o valor da construção fica mais alto, tornando-se inviável economicamente para que uma construtora invista em um projeto dentro do programa Casa Verde e Amarela, sem repassar os reajustes nas prestações.

“O Casa Verde e Amarela continua sendo bastante procurado, mas o preço subiu e a renda de quem compra esse tipo de empreendimento, reduziu. As vendas continuam sendo superiores à quantidade de lançamentos, pois é onde está hoje o déficit de moradias, mas houve uma queda de novos empreendimentos desse perfil em função dos custos e insumos”, explica.

Segundo Fontes, o setor de imóveis econômicos tem passado por uma redução da quantidade de lançamentos por causa desses altos custos e só deve voltar ao mesmo ritmo de dois anos atrás, antes da pandemia, apenas quando o cenário de fornecimento de matérias-primas e insumos para a construção voltar a se estabilizar.

A edição deste ano do Salão do Imóvel , que aconteceu de 29 de abril a 8 de maio, foi totalmente on-line e contabilizou 62.942 mil visitantes, um crescimento de 36% em relação à versão de 2020, quando o evento registrou 40 mil visitas únicas no portal.

ALTO PADRÃO MAIS BUSCADOS

Por outro lado, os imóveis de alto padrão destacaram-se nas buscas , já que, segundo Fontes, o comprador entendeu que a valorização imobiliária continua e que os preços dificilmente vão baixar alavancados pelo atual cenário econômico. “É um amadurecimento e uma percepção de conhecimento por parte dos compradores”, afirma.

Edição deste ano do Salão do Imóvel foi completamente on-line e teve mais de 62 mil visitantes Crédito: Ademi-es/Divulgação

Outra mudança percebida na edição 28 do Salão do Imóvel, é a de que o evento agora é uma plataforma de fechamento de negócios. Se antes, ainda na época em que o salão era presencial, o processo de compra se iniciava nele, hoje, em que o Salão é realizado em uma plataforma on-line, o comprador já chega sabendo o que quer comprar, depois de muito pesquisar na internet, representando uma chance maior de fechar negócio.

“O salão do Imóvel se transformou no momento de decisão de compra. Como a venda não é imediata, precisamos divulgar todas as medidas positivas relacionadas ao mercado imobiliário. Por exemplo, abril e maio foram os melhores meses de venda para as empresas participantes do Salão. Tudo contribuiu para a decisão do cliente, já que vinha pesquisando sobre o imóvel que deseja comprar”, explica.

48,6% DAS BUSCAS FORAM POR UNIDADES DE 2 QUARTOS

Já a tipologia mais buscada continuou sendo a de dois quartos, correspondendo a 48,6% das buscas. Em seguida, estão as unidades de três dormitórios (35,4%) e quatro quartos (7,1%).

Já os lotes tiveram a preferência de 3,8% do público capixaba. Com relação aos municípios de maior interesse do público, Vitória aparece na frente com 49,1%, seguida de Vila Velha (33,5%), Serra (14,2%) e Santa Leopoldina, que aparece com 1%.