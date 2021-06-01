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Passo a passo

Reveja live com dicas de como comprar imóvel para morar ou investir

Especialistas do mercado imobiliário orientam o que ficar de olho para fechar um bom negócio e como conseguir crédito para adquirir a casa própria
Jéssica Roscio Costa

Jéssica Roscio Costa

Publicado em 

01 jun 2021 às 13:04

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 13:04

A compra de um imóvel, na maioria das vezes, é uma decisão muito importante na vida de uma pessoa. Seja para morar, seja para investir, é preciso, antes de assinar o contrato, saber quais os melhores caminhos, as melhores oportunidades e o que se encaixa no bolso de cada um dentro do que se imaginou adquirir. O tema foi assunto da segunda live do projeto Talk Imóveis, que foi ao ar nesta quarta-feira (2), em A Gazeta.

O encontro teve como debatedores o empresário e conselheiro da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi/ES), Juarez Gustavo Soares; o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci/ES), Aurélio Dallapícula; o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Hugo Gaspar; e a jornalista e colunista de Economia de A Gazeta, Beatriz Seixas.
Juarez Gustavo Soares, Hugo Gaspar, Beatriz Seixas e Aurélio Dallapicola são os convidados do Talk Imóveis desta quarta-feira (02).
Juarez Gustavo Soares, Hugo Gaspar, Beatriz Seixas e Aurélio Dallapiíula foram os convidados da segunda live do  Talk Imóveis Crédito: Divulgação
Beatriz explicou que é importante observar o cenário econômico. Segundo a jornalista, a economia do Espírito Santo tem desenvolvido um cenário bastante favorável para a atração de novos negócios, principalmente a instalação de empresas, contribuindo para o desenvolvimento de outras regiões além da Grande Vitória, como Linhares, São Mateus e Aracruz.
“Na Grande Vitória, as cidades da Serra, Viana e Cariacica têm possibilidade de receber galpões logísticos, principalmente com o aumento das compras pela internet. Aumenta então a necessidade de ter centrais de distribuição e o Espírito Santo tem sido sondado para que sejam instalados alguns desses centros”, afirma.
Na busca por um imóvel, é importante tomar alguns cuidados, visando dois propósitos: mitigar riscos e identificar oportunidades. Em relação aos riscos, os maiores cuidados estão relacionados às questões legais. Assim, verificar toda a documentação e tirar todas as certidões do bem e dos vendedores é crucial, observa Juarez Soares.
“O mercado é cíclico e vive, atualmente, um momento de expansão. As taxas de juros mais baixas tornam a possibilidade de adquirir um imóvel mais atrativa. No entanto, é preciso identificar as oportunidades com a ajuda de um consultor da área de confiança, que vai auxiliar nessa jornada de forma clara e transparente e cuidar da tramitação dos documentos. A compra do imóvel é algo muito valioso e essa experiência tem que ser muito boa para o comprador”, ressalta.

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Está no ar a revista interativa "Boom Imobiliário"; acesse aqui!

Reveja live sobre oportunidades do mercado imobiliário

Passo a passo para se tornar um investidor no mercado  imobiliário

Ele destaca que há, hoje, diferentes opções para se fazer um investimento imobiliário como compra direta ou participação em fundos imobiliários. Para fugir da burocracia e custos indiretos de aquisição ou venda, bem como redução de alguns impostos, os fundos são interessantes. No entanto, Juarez alerta: “Para quem gosta de estudar o mercado e ter mais autonomia nas decisões, a compra direta funciona melhor.”

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

O financiamento bancário tem sido uma das principais opções para adquirir um imóvel. Mas é importante avaliar tudo o que compõe uma taxa de crédito e não apenas os juros, atenta Hugo Gaspar. “O custo do crédito não são apenas taxas de juros, por isso, quando se faz um financiamento, é preciso prestar atenção ao custo efetivo total e ao valor final da prestação”.
Por outro lado, Gaspar afirma que o financiamento é uma barreira de segurança quanto à documentação de um imóvel, se ela está regularizada ou não, principalmente por conta de todo o trâmite relacionado à liberação do financiamento. “Uma das fases mais importantes do financiamento é a simulação. É a partir daí, com toda a família reunida, que vão ser analisadas as instituições de crédito, a busca pelos juros menores e o valor que consegue financiar. Quando chegar na fase da proposta, dependendo de quanto o financiamento cobre, é que vai ser definido o valor da entrada”, diz.
Buscar corretores e construtoras confiáveis também são atitudes importantes na jornada de compra do imovel, para morar ou investir. Afinal, por ser um produto de alto valor agregado, o investidor deve ter sempre o cuidado, ao avaliar as condições de compra junto a instituições financeiras, além de fazer uma ampla pesquisa.
Para Aurélio Dallapícula, o papel do corretor de imóveis é intermediar as relações entre o vendedor e o comprador. “O profissional do mercado imobiliário atingiu um nível de preparo para que possa oferecer uma consultoria. Todo o conhecimento adquirido irá orientar o comprador rumo a um bom negócio”, observa.

SOBRE O EVENTO

O objetivo do projeto Talk Imóveis é levar para a sociedade informações relevantes sobre o mercado imobiliário. A primeira live foi realizada no último dia 26 e teve a participação do CEO do Instituto QR, Guilherme Machado; do economista e comentarista da Rádio CBN, Teco Medina; do presidente da Ademi/ES, Sandro Carlesso; e do presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado (Sinduscon/ES), Paulo Baraona. Os próximos encontros acontecem nas quartas-feiras subsequentes, sempre às 16 horas, até o dia 16 de junho.
Além da série de quatro lives, A Gazeta também lançou na última semana a revista digital e interativa "Boom Imobiliário". A publicação reúne as principais informações do mercado imobiliário capixaba, trazendo perspectivas e tendências, além de dicas para quem vai reformar ou decorar. 

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