Editorias do Site
Redes Sociais

Camarão e bastante queijo: veja receitas para o Dia do Macarrão

Data escolhida para homenagear o alimento em todo o mundo é 25 de outubro. Comemore fazendo em casa as receitas de HZ!

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 06:00

Espaguete ao molho de camarão com leite de coco
Espaguete com camarões e leite de coco: dica para servir no Dia Mundial do Macarrão Crédito: Marca Fortaleza

Em 25 de outubro é comemorado o Dia do Macarrão, em países como Itália, Alemanha, Estados Unidos e México, e aqui no Brasil ou Dia Mundial da Massa. A data foi criada em 1995 por fabricantes desse alimento tão popular e versátil durante a 1ª Giornata Mondiale della Pasta, realizada em Roma. 

HZ não vai ficar de fora dessa celebração cheia de sabor, então, aqui vão duas sugestões de receita, bem fáceis de fazer: uma com camarão e leite de coco e outra com a companhia clássica de uma boa massa: molho de tomate e queijo, para gratinar. Confira!   

Espaguete ao molho de camarão com leite de coco

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 1 pacote de espaguete
  • 400g de camarões limpos e sem casca
  • 2 colheres (sopa) de azeite 
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 lata de molho de tomate
  • 200ml de leite de coco
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • 50g de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Pimenta dedo-de-moça picada (opcional)

Leia mais

Imagem - 8 dicas para deixar o seu macarrão perfeito

8 dicas para deixar o seu macarrão perfeito

Imagem - 5 receitas incríveis com macarrão para fugir do tradicional

5 receitas incríveis com macarrão para fugir do tradicional

Imagem - Aprenda a fazer sopa cremosa de frango com macarrão nhoque

Aprenda a fazer sopa cremosa de frango com macarrão nhoque

Modo de preparo:

  1. Faça o espaguete seguindo as instruções da embalagem.
  2. Em uma frigideira funda, refogue a cebola e o alho em uma colher (sopa) de azeite-doce
  3. Adicione os camarões e frite até que fiquem rosados.
  4. Coloque o molho de tomate e deixe todo o conteúdo da panela cozinhar por cinco minutos.
  5. Acrescente ao molho o leite de coco e acerte o sal e a pimenta.
  6. Em uma travessa, coloque o espaguete e o molho por cima.
  7. Finalize com o azeite, a salsa e o queijo.

Ninho recheado ao forno

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil

Macarrão ninho recheado ao forno
Ninho vai ao forno com molho de tomate e bastante queijo Crédito: Marca Fortaleza

Ingredientes:

  • 1 pacote de macarrão tipo ninho
  • 2 copos de requeijão cremoso
  • 150g de presunto fatiado em cubos
  • 150g de muçarela fatiado em cubos
  • 150g de azeitonas picadas
  • 100g de cogumelos fatiados
  • Para o molho:
  • 500g de carne moída
  • 500g de extrato de tomate
  • Óleo
  • Temperos: alho, cheiro verde, tempero em pó de sua preferência e sal a gosto

Modo de preparo:

  1. Comece preparando o molho. Aqueça o óleo em uma panela e coloque o alho para dourar. Em seguida, coloque a carne moída e mexa bem. Junte o sal, o tempero em pó e o cheiro-verde. Frite bem.
  2. Misture o extrato de tomate e acrescente um pouco de água. Deixe ferver e desligue o fogo. Reserve.
  3. Em um refratário grande, forre o fundo de uma forma quadrada com o molho da carne moída. Coloque os ninhos ainda crus. Sobre eles, adicione o requeijão e acrescente presunto, a muçarela, as azeitonas e os cogumelos.
  4. Cubra-os com o molho da carne moída. 
  5. Forre a forma com papel alumínio e leve ao forno por aproximadamente 45 minutos.
  6. Tire do forno e sirva.

Fonte: Fortaleza. 

VEJA MAIS RECEITAS DE MACARRÃO

Espaguete à carbonara: aprenda a receita clássica italiana

Macarrão à tailandesa com camarão: dica para o fim de semana

Penne alla vodka: receita italiana fica pronta em até 15 minutos

Fettuccine Alfredo é um ícone da cozinha italiana; veja receita

Espaguete ao alho e óleo sem defeitos: saiba como fazer

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - ES Restaurant Week traz menus a partir de R$ 74 com homenagem à Itália

ES Restaurant Week traz menus a partir de R$ 74 com homenagem à Itália

Imagem - Festival em Santa Teresa exalta sabores e cultura da Itália; veja programação

Festival em Santa Teresa exalta sabores e cultura da Itália; veja programação

Imagem - Festival de culinária japonesa chega à 60ª edição em Vitória

Festival de culinária japonesa chega à 60ª edição em Vitória

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/10/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/10/2025
Imagem - 5 receitas de comida de boteco para fazer em casa

5 receitas de comida de boteco para fazer em casa
Imagem - Veja como a castração ajuda a prevenir o câncer de mama em gatas

Veja como a castração ajuda a prevenir o câncer de mama em gatas