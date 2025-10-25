Mão na massa

Camarão e bastante queijo: veja receitas para o Dia do Macarrão

Data escolhida para homenagear o alimento em todo o mundo é 25 de outubro. Comemore fazendo em casa as receitas de HZ!

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 06:00

Espaguete com camarões e leite de coco: dica para servir no Dia Mundial do Macarrão Crédito: Marca Fortaleza

Em 25 de outubro é comemorado o Dia do Macarrão, em países como Itália, Alemanha, Estados Unidos e México, e aqui no Brasil ou Dia Mundial da Massa. A data foi criada em 1995 por fabricantes desse alimento tão popular e versátil durante a 1ª Giornata Mondiale della Pasta, realizada em Roma.

HZ não vai ficar de fora dessa celebração cheia de sabor, então, aqui vão duas sugestões de receita, bem fáceis de fazer: uma com camarão e leite de coco e outra com a companhia clássica de uma boa massa: molho de tomate e queijo, para gratinar. Confira!

Espaguete ao molho de camarão com leite de coco

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

1 pacote de espaguete

400g de camarões limpos e sem casca



2 colheres (sopa) de azeite



1 cebola picada



2 dentes de alho picados



1 lata de molho de tomate



200ml de leite de coco



2 colheres (sopa) de salsa picada



50g de queijo parmesão ralado



Sal e pimenta-do-reino a gosto



Pimenta dedo-de-moça picada (opcional)



Modo de preparo:

Faça o espaguete seguindo as instruções da embalagem. Em uma frigideira funda, refogue a cebola e o alho em uma colher (sopa) de azeite-doce

Adicione os camarões e frite até que fiquem rosados.

Coloque o molho de tomate e deixe todo o conteúdo da panela cozinhar por cinco minutos.

Acrescente ao molho o leite de coco e acerte o sal e a pimenta.

Em uma travessa, coloque o espaguete e o molho por cima.

Finalize com o azeite, a salsa e o queijo.

Ninho recheado ao forno

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Nível: fácil

Ninho vai ao forno com molho de tomate e bastante queijo Crédito: Marca Fortaleza

Ingredientes:

1 pacote de macarrão tipo ninho



2 copos de requeijão cremoso



150g de presunto fatiado em cubos



150g de muçarela fatiado em cubos



150g de azeitonas picadas



100g de cogumelos fatiados



Para o molho:



500g de carne moída



500g de extrato de tomate



Óleo

Temperos: alho, cheiro verde, tempero em pó de sua preferência e sal a gosto

Modo de preparo:

Comece preparando o molho. Aqueça o óleo em uma panela e coloque o alho para dourar. Em seguida, coloque a carne moída e mexa bem. Junte o sal, o tempero em pó e o cheiro-verde. Frite bem. Misture o extrato de tomate e acrescente um pouco de água. Deixe ferver e desligue o fogo. Reserve.

Em um refratário grande, forre o fundo de uma forma quadrada com o molho da carne moída. Coloque os ninhos ainda crus. Sobre eles, adicione o requeijão e acrescente presunto, a muçarela, as azeitonas e os cogumelos.

Cubra-os com o molho da carne moída. Forre a forma com papel alumínio e leve ao forno por aproximadamente 45 minutos.

Tire do forno e sirva.



Fonte: Fortaleza.

