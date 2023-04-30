Fettuccine Alfredo é um ícone da cozinha italiana; veja receita

O fettuccine Alfredo é um dos pratos com massa mais famosos do mundo. A receita, simples e certeira, foi criada em Roma por um cozinheiro chamado Alfredo di Lelio e é servida até hoje no restaurante onde foi inventada, o Il Vero Alfredo, na Piazza Augusto Imperatore.
A versão original levava apenas manteiga e queijo, mas o creme de leite tornou-se um ingrediente cada vez mais presente nessa massa pelo mundo afora. Quer fazer em casa? Veja o passo a passo e delicie-se.
FETTUCCINE ALFREDO
INGREDIENTES:
- 300g de macarrão tipo fettuccine
- 250g de creme de leite fresco
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- ¾ xícara de queijo parmesão ralado
- Pimenta preta
- Noz-moscada
- Sal
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande coloque aproximadamente 2 litros de água e aguarde ferver. Quando pegar fervura, adicione uma boa quantidade de sal.
- Coloque o fettuccine na água e cozinhe de acordo com o tempo indicado na embalagem, mas desligue com um minuto de antecedência, pois a massa será finalizada no molho.
- Enquanto seu macarrão cozinha, separe uma frigideira ampla e coloque nela a manteiga e o creme de leite.
- Tempere com uma pitada de sal, pimenta preta moída na hora e noz-moscada também ralada na hora.
- Deixe o molho cozinhando em fogo baixo por cerca de três minutos.
- Para finalizar, adicione o parmesão ralado e misture até derreter. Nesse momento, desligue o fogo e experimente o molho. Se for necessário, ajuste o sal.
- Com o macarrão no ponto certo, escorra a massa e reserve um pouco da água do cozimento.
- Coloque a massa na frigideira com o molho, ligue o fogo baixo e mexa para misturar e incorporar os sabores. Se quiser, adicione um pouco da água do cozimento e com isso deixe seu molho mais cremoso.
- Para finalizar, você pode colocar um pouco mais de pimenta e noz-moscada. Sirva com queijo parmesão em lascas.
Fonte: Brastemp.