Cremoso

Fettuccine Alfredo é um ícone da cozinha italiana; veja receita

Massa com molho à base de creme de leite foi criada em Roma pelo cozinheiro Alfredo di Lelio e ganhou fama ao redor do mundo
Evelize Calmon

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 06:00

Fettuccine Alfredo
Receita leva manteiga, creme de leite fresco e queijo parmesão Crédito: Shutterstock
O fettuccine Alfredo é um dos pratos com massa mais famosos do mundo. A receita, simples e certeira, foi criada em Roma por um cozinheiro chamado Alfredo di Lelio e é servida até hoje no restaurante onde foi inventada, o Il Vero Alfredo, na Piazza Augusto Imperatore.
A versão original levava apenas manteiga e queijo, mas o creme de leite tornou-se um ingrediente cada vez mais presente nessa massa pelo mundo afora. Quer fazer em casa? Veja o passo a passo e delicie-se.

FETTUCCINE ALFREDO

INGREDIENTES: 
  • 300g de macarrão tipo fettuccine
  • 250g de creme de leite fresco
  • 4 colheres (sopa) de manteiga
  • ¾ xícara de queijo parmesão ralado
  • Pimenta preta
  • Noz-moscada
  • Sal
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela grande coloque aproximadamente 2 litros de água e aguarde ferver. Quando pegar fervura, adicione uma boa quantidade de sal.
  2. Coloque o fettuccine na água e cozinhe de acordo com o tempo indicado na embalagem, mas desligue com um minuto de antecedência, pois a massa será finalizada no molho.
  3. Enquanto seu macarrão cozinha, separe uma frigideira ampla e coloque nela a manteiga e o creme de leite.
  4. Tempere com uma pitada de sal, pimenta preta moída na hora e noz-moscada também ralada na hora.
  5. Deixe o molho cozinhando em fogo baixo por cerca de três minutos.
  6. Para finalizar, adicione o parmesão ralado e misture até derreter. Nesse momento, desligue o fogo e experimente o molho. Se for necessário, ajuste o sal.
  7. Com o macarrão no ponto certo, escorra a massa e reserve um pouco da água do cozimento.
  8. Coloque a massa na frigideira com o molho, ligue o fogo baixo e mexa para misturar e incorporar os sabores. Se quiser, adicione um pouco da água do cozimento e com isso deixe seu molho mais cremoso.
  9. Para finalizar, você pode colocar um pouco mais de pimenta e noz-moscada. Sirva com queijo parmesão em lascas.
Fonte: Brastemp. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

