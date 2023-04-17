Tortilha de espaguete: aprenda a fazer versão do prato espanhol

A tortilha é uma receita clássica espanhola feita com ovos e batatas grelhados em uma frigideira e geralmente acrescidos de cebola. É parecida com uma omelete, mas sua superfície dourada e crocante e o interior macio a tornam especial.
Para te inspirar no feriado, escolhemos uma versão da tortilha feita com espaguete e queijo. Temperada com salsinha e cebolinha, ela fica irresistível. Quer testar? Acompanhe o modo de preparo a seguir.
TORTILHA DE ESPAGUETE
INGREDIENTES:
- 250g de massa grano duro espaguete nº 8
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 cebola grande picada
- 2 dentes de alho picados
- 6 ovos
- 1/4 de xícara (chá) de salsa picada
- 1 talo de cebolinha verde
- 100g de queijo muçarela ralado
- 50g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO
- Cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem até ficar al dente (cerca de 10 minutos). Escorra e reserve.
- Em uma frigideira, refogue a cebola na manteiga até ficar transparente. Coloque o alho e refogue por mais 1 minuto.
- Transfira a massa para uma tigela e junte os ovos, a salsa picada, a cebolinha verde, os queijos e o refogado de cebola e alho. Misture bem.
- Cozinhe em uma frigideira grande antiaderente de bordas altas, untada com manteiga, em fogo baixo, tampado.
- Vire com o auxílio de um prato para dourar ambos os lados.
Fonte: Adria.