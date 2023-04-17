Irresistível

Tortilha de espaguete: aprenda a fazer versão do prato espanhol

Receita rápida e fácil de preparar é uma boa opção para servir no lanche da tarde e até para inovar ao compor uma refeição
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 06:00

Tortilha de espaguete
Tortilha de espaguete leva queijo, salsinha e cebolinha Crédito: Adria/Divulgação
A tortilha é uma receita clássica espanhola feita com ovos e batatas grelhados em uma frigideira e geralmente acrescidos de cebola. É parecida com uma omelete, mas sua superfície dourada e crocante e o interior macio a tornam especial. 
Para te inspirar no feriado, escolhemos uma versão da tortilha feita com espaguete e queijo. Temperada com salsinha e cebolinha, ela fica irresistível. Quer testar? Acompanhe o modo de preparo a seguir. 

TORTILHA DE ESPAGUETE

INGREDIENTES: 
  • 250g de massa grano duro espaguete nº 8 
  • 1 colher (sopa) de manteiga 
  • 1 cebola grande picada 
  • 2 dentes de alho picados 
  • 6 ovos 
  • 1/4 de xícara (chá) de salsa picada 
  • 1 talo de cebolinha verde 
  • 100g de queijo muçarela ralado 
  • 50g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO
  1. Cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem até ficar al dente (cerca de 10 minutos). Escorra e reserve.
  2. Em uma frigideira, refogue a cebola na manteiga até ficar transparente. Coloque o alho e refogue por mais 1 minuto.
  3. Transfira a massa para uma tigela e junte os ovos, a salsa picada, a cebolinha verde, os queijos e o refogado de cebola e alho. Misture bem.
  4. Cozinhe em uma frigideira grande antiaderente de bordas altas, untada com manteiga, em fogo baixo, tampado.
  5. Vire com o auxílio de um prato para dourar ambos os lados.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

