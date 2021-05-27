Agora no Vasco, Daniel Amorim quer 'agarrar a oportunidade e construir uma história'

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O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (20), entre galhos de árvores às margens de uma estrada na região de Água Boa, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para verificar a informação de que havia um homem caído às margens da via.
Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida. A identidade do homem não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Um corpo foi encontrado em Barra Seca, Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma branca. Ao chegar ao local, encontrou um corpo próximo a um campo de futebol da comunidade.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Um homem de 42 anos morreu após ser esfaqueado dentro de uma padaria no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (20). A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a atendente da padaria relatou que a vítima entrou correndo no estabelecimento, sendo perseguida por um homem com uma faca na mão. Segundo a testemunha, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se desequilibrou no interior da padaria para golpeá-la. Após o crime, o homem fugiu a pé e não foi localizado. A vítima conseguiu caminhar até a parte externa do estabelecimento, onde caiu na calçada.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a morte da vítima foi constatada no local. A Polícia Civil (PC) informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Um jovem de 28 anos foi morto a tiros no bairro Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (20). Uma testemunha contou à Polícia Militar que suspeitos teriam passado em uma caminhonete, por volta das 3h da madrugada, e atirado na direção do homem.
A identidade da vítima não foi divulgada. A perícia da Polícia Científica foi acionada e, até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento na Polícia Civil.
Uma motociclista de 22 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro na manhã desta segunda-feira (20), no trevo de acesso a Piúma, em frente a uma lanchonete, no km 371 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da batida. O vídeo mostra o carro saindo da pista quando a motociclista atinge a traseira do veículo e cai na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, a motociclista foi resgatada em estado médio de gravidade. Para o atendimento, foram mobilizados um veículo de inspeção, uma ambulância e um guincho da concessionária, além de equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente não provocou interdição do tráfego na rodovia.
Um ataque a tiros em um bar deixou quatro homens feridos na noite de domingo (19), no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens encapuzados desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no estabelecimento.
Duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Entre elas, um jovem de 21 anos, atingido por tiros no tórax, abdômen e braço, em estado mais grave.
Outra vítima, um motorista de aplicativo, levou um tiro na coxa e seguiu com o próprio veículo até um hospital para receber atendimento. O quarto ferido deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito de participar do ataque foi detido.
Um motociclista de 38 anos, identificado como Pierre dos Santos Martins, morreu após ser atingido por um trem no bairro Maria Ortiz, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, o maquinista relatou que avistou a vítima sobre a linha férrea durante o deslocamento da composição. Ao perceber a situação de risco, ele acionou o freio de emergência e os sinais sonoros.
Ainda conforme a corporação, quando o trem já se aproximava, a vítima tentou retirar a motocicleta da linha férrea, mas não conseguiu concluir a manobra a tempo. O maquinista informou que, em razão do peso da composição e da distância necessária para a frenagem, não foi possível evitar a colisão.
Após o acidente, o maquinista foi submetido aos procedimentos de praxe e, segundo a Polícia Militar, não apresentava sinais de embriaguez, confusão mental ou alteração da capacidade psicomotora. A motocicleta da vítima foi removida por um guincho e encaminhada a um pátio credenciado, pois estava com o licenciamento em atraso.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
Em nota, a Vale, responsável pela linha férrea, lamentou o ocorrido e informou que, ao identificar a presença do motociclista sobre os trilhos, o maquinista acionou os procedimentos de segurança previstos para a operação, como buzina, faróis e frenagem de emergência. No entanto, não foi possível evitar a colisão. A empresa afirmou ainda que acionou as autoridades competentes e está colaborando com a apuração do caso.
Um motociclista de 46 anos morreu após ser atingido por uma picape próximo ao trevo de acesso ao balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (18). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente. As imagens mostram quando uma Fiat Strada sai de um posto de combustíveis, acessa a pista e atinge a motocicleta.
De acordo
com a Polícia Militar, o motorista da picape relatou que parou na faixa
obrigatória, conferiu os dois lados da via e manobrou no sentido Piúma. Ele contou que não viu a
moto se aproximando, somente sentiu o impacto. O homem não se feriu,
permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
O motociclista recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao hospital, onde morreu. Segundo a Polícia Científica, o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde de domingo (19). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para os procedimentos de praxe.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.
Cosméticos, chocolates e produtos de higiene pessoal, avaliados em R$ 1,1 mil, foram recuperados após terem sido furtados por duas mulheres em uma farmácia localizada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no último sábado (18).
Uma funcionária do estabelecimento procurou a Guarda Municipal, que fazia um patrulhamento preventivo na região, e informou as características das suspeitas, que posteriormente foram flagradas portando 57 itens do estabelecimento. Um homem, também suspeito de participação no furto, conseguiu fugir antes da abordagem.
Segundo a Prefeitura de Cariacica, as duas suspeitas foram conduzidas à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para os procedimentos cabíveis, pois não portavam documentos de identificação. Os itens recuperados foram devolvidos ao representante do comércio.
Um jovem de 21 anos, identificado como Alexandre Oliveira dos Santos, foi morto a tiros na Praia de Manguinhos, na Serra, no último sábado (18). Outro homem que estava no local também foi baleado e socorrido para um hospital.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que Alexandre estava na praia quando dois suspeitos chegaram ao local efetuando disparos. O jovem foi atingido no tórax, na cabeça e na região dorsal. Ele não resistiu e morreu no local. O outro homem baleado foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O estado de saúde dele não foi informado.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a motivação do crime e identificar os autores dos disparos.