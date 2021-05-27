Agora no Vasco, Daniel Amorim quer 'agarrar a oportunidade e construir uma história'

Um motociclista de 38 anos, identificado como Pierre dos Santos Martins, morreu após ser atingido por um trem no bairro Maria Ortiz, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, o maquinista relatou que avistou a vítima sobre a linha férrea durante o deslocamento da composição. Ao perceber a situação de risco, ele acionou o freio de emergência e os sinais sonoros.





Ainda conforme a corporação, quando o trem já se aproximava, a vítima tentou retirar a motocicleta da linha férrea, mas não conseguiu concluir a manobra a tempo. O maquinista informou que, em razão do peso da composição e da distância necessária para a frenagem, não foi possível evitar a colisão.





Após o acidente, o maquinista foi submetido aos procedimentos de praxe e, segundo a Polícia Militar, não apresentava sinais de embriaguez, confusão mental ou alteração da capacidade psicomotora. A motocicleta da vítima foi removida por um guincho e encaminhada a um pátio credenciado, pois estava com o licenciamento em atraso.





O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.





Em nota, a Vale, responsável pela linha férrea, lamentou o ocorrido e informou que, ao identificar a presença do motociclista sobre os trilhos, o maquinista acionou os procedimentos de segurança previstos para a operação, como buzina, faróis e frenagem de emergência. No entanto, não foi possível evitar a colisão. A empresa afirmou ainda que acionou as autoridades competentes e está colaborando com a apuração do caso.