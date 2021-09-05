Agora é oficial: Vasco anuncia a contratação do zagueiro Walber

Crédito: Reprodução/vasco

O que já era certo virou oficial. O Vasco anunciou, neste domingo, a contratação do zagueiro Walber. Após longa negociação, o defensor de 24 anos, emprestado pelo Cuiabá até o fim da temporada, é o primeiro reforço do time cruz-maltino comandado por Lisca. Confira a nota publicada pelo clube."​O Gigante da Colina segue reforçando o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta domingo (02/09), o Vasco da Gama acertou a contratação do zagueiro Walber, de 24 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Athletico Paranaense, com contrato válido até o fim da temporada de 2021.

Revelado pelo Botafogo-PB, José Walber de Mota de Amorim acumula passagens por Santa Cruz-PB, Sport Recife, Figueirense, Guarani, Athletico Paranaense e Cuiabá. Na temporada passada, o defensor vestiu a camisa do Guarani e foi um dos grandes destaques do Bugre na disputa do Brasileiro da Série B, disputando 33 partidas.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Novo reforço do Almirante, o zagueiro é natural de Rio Tinto, na Paraíba, e viverá sua primeira experiência em solo carioca. Walber chega ao Vasco da Gama após pedido do técnico Lisca. O jogador é um desejo antigo do treinador, que o acompanhou de perto no período que comandou o América Mineiro."