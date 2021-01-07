Protesto dos rodoviários acaba após travar trânsito por mais de 1h na Serra

A quinta-feira (7) começou com mais um protesto dos rodoviários, que travou o trânsito por mais de uma hora na Serra e terminou às 7h10. Nas primeiras horas do dia, rodoviários enfileiraram os coletivos na Avenida Norte Sul e deixaram apenas uma faixa liberada, complicando o trânsito nas proximidades do Terminal de Carapina. A entrada do terminal permaneceu bloqueada por mais de uma hora.
Como reflexo da manifestação na Avenida Norte Sul, muitos motoristas optaram pela BR 101, o que também gerou um congestionamento na rodovia federal no sentido Vitória. A lentidão na 101 começou no viaduto de Carapina e se aproximou da região de Laranjeiras.
A categoria pede a volta dos cobradores para as roletas dos coletivos. Os cobradores estão afastados do Transcol da função desde maio de 2020, quando o governo do Estado passou a aceitar apenas o cartão de passagem como forma de pagamento, justificando que o dinheiro físico é um vetor de transmissão do novo coronavírus.