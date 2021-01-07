Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pelo retorno dos cobradores

Protesto dos rodoviários acaba após travar trânsito por mais de 1h na Serra

A categoria pede a volta dos cobradores para as roletas dos coletivos. Eles estão afastados da função desde maio de 2020, quando o governo do Estado passou a aceitar apenas o cartão de passagem como forma de pagamento por conta da pandemia

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2021 às 11:34
Em mais um dia de protestos pedindo a volta dos cobradores para dentro dos ônibus, rodoviários fecham, na manhã desta quinta-feira (07) a avenida Norte Sul, perto do Terminal de Carapina, na Serra. É o quarto dia direto de manifestações da categoria.
Em protesto, rodoviários fecham avenida Norte Sul Crédito: Internauta
A quinta-feira (7) começou com mais um protesto dos rodoviários, que travou o trânsito por mais de uma hora na Serra e terminou às 7h10. Nas primeiras horas do dia, rodoviários enfileiraram os coletivos na Avenida Norte Sul e deixaram apenas uma faixa liberada, complicando o trânsito nas proximidades do Terminal de Carapina. A entrada do terminal permaneceu bloqueada por mais de uma hora.
Como reflexo da manifestação na Avenida Norte Sul, muitos motoristas optaram pela BR 101, o que também gerou um congestionamento na rodovia federal no sentido Vitória. A lentidão na 101 começou no viaduto de Carapina e se aproximou da região de Laranjeiras.
A categoria pede a volta dos cobradores para as roletas dos coletivos. Os cobradores estão afastados do Transcol da função desde maio de 2020, quando o governo do Estado passou a aceitar apenas o cartão de passagem como forma de pagamento, justificando que o dinheiro físico é um vetor de transmissão do novo coronavírus.

A SEMANA DE PROTESTOS DOS RODOVIÁRIOS

Rodoviários fazem novo protesto em Vitória pela volta de cobradores

No 3º dia de protestos, rodoviários liberam catracas em terminais do Transcol

Reunião entre governo do ES e sindicato termina sem acordo sobre cobradores

Protesto de rodoviários dá nó no Centro de Vitória; veja imagens

Paralisação de rodoviários pode gerar aumento de casos de Covid-19, diz desembargador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra sindirodoviários Sistema Transcol trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados