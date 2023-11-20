De novo! Instabilidade em semáforos volta a complicar trânsito na Serra

Trânsito lento na BR 101 em Carapina, na Serra Crédito: Reprodução | Google Maps

Motoristas e passageiros de ônibus que utilizam a BR 101 em Carapina como ligação entre Serra Vitória voltaram a conviver com um problema ligado aos semáforos da região: uma instabilidade deixou os sinais apagados novamente, complicando o fluxo de veículos e causando lentidão na manhã desta segunda-feira (20). O mesmo problema é relatado pela 4ª vez em um intervalo menor que 30 dias.

Aplicativos e mapas que monitoram o trânsito mostram que o fluxo intenso começa pouco depois da Avenida Eldes Scherrer Souza, no sentido Serra-Vitória. A lentidão se estende até o Complexo Viário Carapina, alguns metros antes da Rodovia das Paneleiras. Já em Vitória, não há qualquer lentidão no trânsito. No sentido contrário (Vitória-Serra), trânsito sem restrições.

Considerando as reclamações nesta segunda-feira (20) e os problemas informados pela Eco101, a reportagem de A Gazeta voltou a questionar a concessionária sobre o assunto. Em nota, a ampresa informou o seguinte:

"A Eco101 informa que, ao longo da BR-101/ES/BA, os conjuntos semafóricos e o canal 0800 estão enfrentando instabilidade de comunicação devido a questões com o link fornecido pela empresa responsável" Eco 101 - Em nota

Ou seja, a Eco101 confirmou que a lentidão voltou a ser causada por problemas em semáforos no trecho da rodovia federal. Em nota, a empresa informou que a situação pode gerar "alguma lentidão". Informou ainda que recursos da concessionária foram empenhados nos trechos onde há maior movimentação de veículos e a PRF também foi acionada para apoio.

"A Eco101 solicita que motoristas continuem a respeitar às sinalizações e diretrizes de trânsito, mantendo a atenção e prudência para contribuir com a segurança viária", informou em nota.

Após receber a resposta da Eco101, a reportagem reforçou a demanda feita anteriormente perguntando qual é a causa do problema e o que a concessionária pode fazer para melhorar o fluxo. Em nova nota, informou que equipes técnicas fizeram o restabelecimento dos equipamentos semafóricos às 13h, mas não explicou o que é exatamente essa "instabilidade de comunicação" que impacta os sinais com uma certa frequência nas últimas semanas.

Quanto ao fluxo, a concessionária informou que há um aumento de tráfego de veículos na Serra, o que contribui para congestionamentos no trecho. "Assim que o Contorno do Mestre Álvaro for finalizado, o problema poderá ser amenizado em sua totalidade, tendo em vista que o fluxo de longa distância será direcionado para o novo trajeto", finalizou.