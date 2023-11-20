Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fluxo lento

De novo! Instabilidade em semáforos volta a complicar trânsito na Serra

O mesmo problema é relatado pela 4ª vez em um intervalo menor que 30 dias. Segundo a Eco101, recursos da concessionária foram empenhados
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 nov 2023 às 11:53

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 11:53

Trânsito lento na BR 101 em Carapina, na Serra
Trânsito lento na BR 101 em Carapina, na Serra Crédito: Reprodução | Google Maps
Motoristas e passageiros de ônibus que utilizam a BR 101 em Carapina como ligação entre Serra Vitória voltaram a conviver com um problema ligado aos semáforos da região: uma instabilidade deixou os sinais apagados novamente, complicando o fluxo de veículos e causando lentidão na manhã desta segunda-feira (20). O mesmo problema é relatado pela 4ª vez em um intervalo menor que 30 dias.
Aplicativos e mapas que monitoram o trânsito mostram que o fluxo intenso começa pouco depois da Avenida Eldes Scherrer Souza, no sentido Serra-Vitória. A lentidão se estende até o Complexo Viário Carapina, alguns metros antes da Rodovia das Paneleiras. Já em Vitória, não há qualquer lentidão no trânsito. No sentido contrário (Vitória-Serra), trânsito sem restrições.
Nos dias 26 e 27 de outubro, motoristas que passavam pelo trecho relataram lentidão no trânsito. No dia 14 de novembro, a lentidão voltou a ser relatada no trecho. Nas três ocasiões, o problema, segundo a Eco101, foi causado por instabilidade nos semáforos.
Considerando as reclamações nesta segunda-feira (20) e os problemas informados pela Eco101, a reportagem de A Gazeta voltou a questionar a concessionária sobre o assunto. Em nota, a ampresa informou o seguinte:
"A Eco101 informa que, ao longo da BR-101/ES/BA, os conjuntos semafóricos e o canal 0800 estão enfrentando instabilidade de comunicação devido a questões com o link fornecido pela empresa responsável"
Eco 101 - Em nota
Ou seja, a Eco101 confirmou que a lentidão voltou a ser causada por problemas em semáforos no trecho da rodovia federal. Em nota, a empresa informou que a situação pode gerar "alguma lentidão". Informou ainda que recursos da concessionária foram empenhados nos trechos onde há maior movimentação de veículos e a PRF também foi acionada para apoio.
"A Eco101 solicita que motoristas continuem a respeitar às sinalizações e diretrizes de trânsito, mantendo a atenção e prudência para contribuir com a segurança viária", informou em nota.
Após receber a resposta da Eco101, a reportagem reforçou a demanda feita anteriormente perguntando qual é a causa do problema e o que a concessionária pode fazer para melhorar o fluxo. Em nova nota, informou que equipes técnicas fizeram o restabelecimento dos equipamentos semafóricos às 13h, mas não explicou o que é exatamente essa "instabilidade de comunicação" que impacta os sinais com uma certa frequência nas últimas semanas.
Quanto ao fluxo, a concessionária informou que há um aumento de tráfego de veículos na Serra, o que contribui para congestionamentos no trecho. "Assim que o Contorno do Mestre Álvaro for finalizado, o problema poderá ser amenizado em sua totalidade, tendo em vista que o fluxo de longa distância será direcionado para o novo trajeto", finalizou.
A Embratel, empresa responsável por fornecer o link citado pela Eco101, também foi procurada pela reportagem, mas até as 18 horas seguia sem dar retorno.

Veja Também

Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas em Aracruz

Problema em semáforo gera congestionamento em Cariacica

Contorno do Mestre Álvaro: interdição de 40 dias na BR 101 começou nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Serra trânsito eco 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados