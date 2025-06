Carro atinge casa em acidente em Colatina e passageira fica ferida

Um motorista perdeu controle da direção do carro e atingiu a parede de uma casa do bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (15). Conforme a Polícia Militar, o condutor fugiu, mas uma mulher que também estava no veículo permaneceu no local e foi socorrida. Imagens mostram que uma parte da frente do imóvel ficou destruída com o impacto da batida. >