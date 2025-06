Jovem fica ferido em acidente entre moto e carro na ES 166 em Castelo

Com o impacto da batida de frente entre os veículos, o piloto da Honda CG 160 Titan caiu atrás da cerca do acostamento, sofreu fratura exposta na perna direita e ficou em estado de choque. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. >

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Volkswagen Gol, um homem de 36 anos, foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Ele contou que o motociclista estaria tentando uma ultrapassagem, momento em que teria entrado na contramão e colidido com o carro. Os policiais não conseguiram conversar com o condutor da moto para saber a versão dele sobre o ocorrido porque ele foi hospitalizado.>