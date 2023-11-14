Trânsito fica lento na BR 101 após nova falha em semáforos na Serra

Uma nova falha nos semáforos da BR 101 voltou a causar lentidão no fluxo de veículos na altura do Terminal de Carapina, na Serra, na manhã desta terça-feira (14). O trânsito lento está, sobretudo, no sentido Serra-Vitória. Segundo relatos enviados à reportagem de A Gazeta e CBN Vitória, a sinalização estaria piscando, com defeito, em cruzamentos da rodovia federal, o que atrapalhava o trânsito. Imagens registradas na rodovia mostravam o semáforo apenas com a cor amarela. Ou seja, não havia permissão para passagem dos carros (verde) ou dos pedestres (vermelho).
Há menos de um mês, nos dias 26 e 27 de outubro, leitores de A Gazeta reclamavam da lentidão no trânsito no mesmo local. Na época, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou que a lentidão havia sido causada por problemas técnicos em semáforos. A instabilidade foi registrada em dois dias consecutivos.
Na manhã desta terça-feira (14), a reportagem voltou a perguntar à Polícia Rodoviária Federal e Eco 101 sobre o causa a lentidão no trânsito e se há algum prazo para reparo do sistema. Em nota, a concessionária confirmou que houve uma "instabilidade de comunicação na região, devido a questões com o link fornecido pela empresa de telecomunicação". A Eco 101 informou que foi a comunicação foi restabelecida e todos os conjuntos semafóricos estão em pleno funcionamento. Apesar da solução do problema, o trânsito continua lento por volta das 10h.