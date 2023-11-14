Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De novo

Trânsito fica lento na BR 101 após nova falha em semáforos na Serra

Fluxo de veículos está comprometido no sentido Serra-Vitória; sinalização estaria piscando, com defeito, em cruzamentos da rodovia federal, o que atrapalha o trânsito
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 nov 2023 às 08:57

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 08:57

Uma nova falha nos semáforos da BR 101 voltou a causar lentidão no fluxo de veículos na altura do Terminal de Carapina, na Serra, na manhã desta terça-feira (14). O trânsito lento está, sobretudo, no sentido Serra-Vitória. Segundo relatos enviados à reportagem de A Gazeta e CBN Vitória, a sinalização estaria piscando, com defeito, em cruzamentos da rodovia federal, o que atrapalhava o trânsito. Imagens registradas na rodovia mostravam o semáforo apenas com a cor amarela. Ou seja, não havia permissão para passagem dos carros (verde) ou dos pedestres (vermelho).
Há menos de um mês, nos dias 26 e 27 de outubro, leitores de A Gazeta reclamavam da lentidão no trânsito no mesmo local. Na época, a Eco 101, concessionária que administra a via, informou que a lentidão havia sido causada por problemas técnicos em semáforos. A instabilidade foi registrada em dois dias consecutivos.
Na manhã desta terça-feira (14), a reportagem voltou a perguntar à Polícia Rodoviária Federal e Eco 101 sobre o causa a lentidão no trânsito e se há algum prazo para reparo do sistema. Em nota, a concessionária confirmou que houve uma "instabilidade de comunicação na região, devido a questões com o link fornecido pela empresa de telecomunicação". A Eco 101 informou que foi a comunicação foi restabelecida e todos os conjuntos semafóricos estão em pleno funcionamento. Apesar da solução do problema, o trânsito continua lento por volta das 10h.

Veja Também

Contorno do Mestre Álvaro: interdição de 40 dias na BR 101 começou nesta segunda

Mais de 1.400 motociclistas foram flagrados ao celular neste ano no ES

Motorista bate carro, derruba poste e interdita trânsito em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Serra trânsito Eco101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados