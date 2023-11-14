Trânsito fica lento na BR 101 após nova falha em semáforos na Serra

Na manhã desta terça-feira (14), a reportagem voltou a perguntar à Polícia Rodoviária Federal e Eco 101 sobre o causa a lentidão no trânsito e se há algum prazo para reparo do sistema. Em nota, a concessionária confirmou que houve uma "instabilidade de comunicação na região, devido a questões com o link fornecido pela empresa de telecomunicação". A Eco 101 informou que foi a comunicação foi restabelecida e todos os conjuntos semafóricos estão em pleno funcionamento. Apesar da solução do problema, o trânsito continua lento por volta das 10h.