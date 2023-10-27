BR 101 volta a ter trânsito caótico entre Serra e Vitória por falha em semáforos

Motoristas e passageiros encontram lentidão no trânsito em Carapina, na Serra Crédito: Montagem | Twitter

Pelo segundo dia consecutivo, motoristas e passageiros que passam pela BR 101, entre Serra Vitória , encontram lentidão no fluxo de veículos, demorando mais tempo para fazer determinados trajetos. Na manhã desta sexta-feira (27), a lentidão está, sobretudo, no trecho da rodovia federal entre o bairro Colina de Laranjeiras e o Terminal de Carapina, no sentido Serra-Vitória. Por volta de 12h, o trânsito seguia com fluxo intenso.

Há fluxo lento no sentido contrário, mas em menor intensidade. Há também lentidão no trânsito na Rodovia do Contorno, nas proximidades de Jardim Carapina. Pelo segundo dia, a causa do trânsito é uma falha em semáforos da região.

Nas redes sociais, usuários reclamaram da lentidão no trânsito e relataram mudanças na rotina.

Motoristas e passageiros encontram lentidão no trânsito em Carapina, na Serra Crédito: Montagem | Twitter

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal e a Eco101 para saber o que houve no trânsito da região. Em nota, a Eco101 informou que foi constatado problema técnico em alguns semáforos na região na manhã desta sexta-feira (27). A concessionária reforçou que uma equipe técnica está atuando para restabelecer o sistema "o mais breve possível".

⚠️?Comunicado: A Eco101 comunica que, ao longo da BR-101/ES/BA, os conjuntos semafóricos estão enfrentando instabilidade de comunicação devido a questões com o link fornecido pela Embratel. — Eco101 (@_eco101) October 27, 2023

Em uma nova nota divulgada, a Eco101 informou que os conjuntos semafóricos estão enfrentando instabilidade de comunicação "devido a questões com o link fornecido pela Embratel". A nota diz ainda que a equipe técnica está empenhada em trabalhar com a Embratel para resolver a situação.

A reportagem pediu um posicionamento da Embratel sobre o assunto, e a empresa informou que registrou uma "intermitência pontual nos sistemas" e que equipes foram acionadas para a ocorrência.

Trânsito também foi causado por falha em semáforos na quinta-feira (26)