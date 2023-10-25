Avenida de Cachoeiro ganha semáforo e ruas próximas sofrem alterações

Começaram nesta quarta-feira (25) as mudanças no trânsito da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraiso, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O local ganhou semáforos e, com isso, ruas nas imediações tiveram alterações.

Uma das mudanças é o acesso ao bairro Amarelo pelo trevo do Posto Senna, que agora foi bloqueado. Como opção, os condutores que trefegam pela Avenida Aristides Campos poderão realizar o contorno pela Rua São Camilo de Lélis, que terá seu sentido invertido.

Mais adiante, um cruzamento semafórico foi instalado, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em frente à Rua Osvaldo Cruz (saída do Centro Universitário São Camilo), onde os veículos que descem pela Rua São Camilo de Lélis poderão realizar o contorno no sentido rodoviária, ou acessar o bairro Amarelo pela Rua Idalino Soares.