Carreta fica em chamas em trecho da BR 101 na Serra; veja vídeo

Uma carreta ficou em chamas em um trecho da BR 101, na altura do bairro José de Anchieta, na Serra, na noite de quinta-feira (19). O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que o fogo estava atingindo o cavalinho - que é a parte da frente do veículo, onde fica o motorista, o motor e as rodas de tração. O incêndio foi contido, e ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que causou o fogo.
O tráfego na BR 101 seguiu com desvio sentido Serra Sede e foi totalmente liberado à 1h55, após o controle das chamas e remoção do veículo, segundo a Eco 101, concessionária que administra a via.