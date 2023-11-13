Mais de 1.400 motociclistas foram flagrados ao celular neste ano no ES

Para conscientizar os motociclistas, o Detran está lançando uma campanha em que destaca escolhas responsáveis no trânsito, respeitando leis e sinalizações, e mostra as cenas de um entregador pilotando uma motocicleta com responsabilidade. Entre outras condutas corretas, ele não responde mensagens no celular e, após um dia de trabalho, chega em casa em segurança para abraçar o filho.

O diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, reforça o alerta aos condutores. “Nós sabemos que o celular é um grande aliado no nosso dia a dia e facilita a nossa vida, mas o uso do celular no trânsito, por condutores de veículos e até por pedestres, provoca distrações que causam acidentes e mortes. Nosso foco nessa campanha são os motociclistas, que representam quase metade das mortes no Estado, e, especialmente, os entregadores que estão exercendo o trabalho com a moto, muitas vezes com o tempo contado. Nosso alerta é para que eles pilotem obedecendo às leis de trânsito para poderem voltar para casa no fim do dia em segurança”, ressalta.