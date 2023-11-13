Mais de 1.400 motociclistas foram flagrados ao celular neste ano no ES

De janeiro a outubro deste ano, agentes de trânsito flagraram 1.463 motociclistas usando o celular enquanto pilotavam motos, motonetas ou ciclomotores no Espírito Santo. Do total, 995 autuações foram registradas somente nos municípios da Grande Vitória. No Estado, os dados de 2023 já superam os do mesmo período do ano passado, quando foram registradas 1.260 infrações. Na Região Metropolitana, os indicadores atuais são ainda piores: eles ultrapassam todo o ano de 2022, quando foram 792 autuações.
Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), ressaltando, ainda, que os motociclistas representam 48% das vítimas de acidentes com mortes no trânsito no Estado. Levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) reforça que usar o celular enquanto se conduz um veículo aumenta em até 400% o risco de acidentes e que essa infração é a terceira maior causa de mortes no trânsito.
Para conscientizar os motociclistas, o Detran está lançando uma campanha em que destaca escolhas responsáveis no trânsito, respeitando leis e sinalizações, e mostra as cenas de um entregador pilotando uma motocicleta com responsabilidade. Entre outras condutas corretas, ele não responde mensagens no celular e, após um dia de trabalho, chega em casa em segurança para abraçar o filho.
O diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, reforça o alerta aos condutores. “Nós sabemos que o celular é um grande aliado no nosso dia a dia e facilita a nossa vida, mas o uso do celular no trânsito, por condutores de veículos e até por pedestres, provoca distrações que causam acidentes e mortes. Nosso foco nessa campanha são os motociclistas, que representam quase metade das mortes no Estado, e, especialmente, os entregadores que estão exercendo o trabalho com a moto, muitas vezes com o tempo contado. Nosso alerta é para que eles pilotem obedecendo às leis de trânsito para poderem voltar para casa no fim do dia em segurança”, ressalta.