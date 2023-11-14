Problema em semáforo gera congestionamento em Cariacica

Motoristas reclamaram de lentidão no trânsito na pista lateral da Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (14). Segundo os relatos, o congestionamento ocorria no sentido Serra, e o problema seria gerado por semáforos desligados.

A Prefeitura de Cariacica confirmou que houve um acionamento de atendimento na região, mas que apenas um aparelho estava sem funcionar devido a problemas técnicos — que não foram explicados pela gestão.