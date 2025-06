Motociclista morre após bater na traseira de caminhão em Castelo

Um homem de 59 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um caminhão, no km 3 da ES 166, na localidade de Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (16). Policiais militares que atenderam a ocorrência relataram à reportagem de A Gazeta que o motociclista teria batido na traseira do outro veículo. Uma pessoa que estava na garupa foi socorrida e levada para um hospital. >