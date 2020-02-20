Resultado de perícia em parque só deve ficar pronto em março, diz delegado

Resultado da perícia em parque só deve ficar pronto em março Crédito: Reprodução / TV Gazeta

"Nós recebemos informações de que o perito não teria condições de terminar o laudo antes de sair de férias e, agora, deve levar mais uns trinta ou até quarenta dias para ficar pronto. Não sei qual é o tempo de férias do perito." Djalma Pereira - Delegado

O resultado da perícia técnica é importante porque dará ao delegado o direcionamento do caso, indicando por qual crime o proprietário e o operador do brinquedo responderão. O indiciamento deles depende desse laudo, que irá dizer se o brinquedo tinha condição de funcionar, se faltou qualificação da pessoa que operava ou se houve omissão. E esse trabalho só é feito pelo perito, explicou Pereira.

POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta demandou a assessoria da Polícia Civil na quarta-feira (19), questionando se apenas este perito pode concluir o laudo da perícia, qual o período de férias do profissional e qual a atual previsão para conclusão, mas, até as 10h, desta quinta-feira (20), não recebemos o retorno. Durante a tarde, a assessoria encaminhou resposta. Ao contrário do que o delegado informou a reportagem, a assessoria da Polícia Civil disse que as informações não procedem. "O laudo pericial segue em andamento e será finalizado dentro do prazo legal. A previsão é que o laudo seja entregue até a semana que vem", disse em nota.

O CASO

Última foto de Mirian de Oliveira, de 38 anos, e da filha, antes do acidente Crédito: Douglas Poubel