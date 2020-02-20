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Perito de férias

Resultado de perícia em parque só deve ficar pronto em março, diz delegado

Djalma Pereira, da Delegacia de Itapemirim, disse que o perito responsável informou que não conseguiria concluir o laudo antes de sair de férias

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 12:21
Resultado da perícia em parque só deve ficar pronto em março Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O parque em Itaipava, Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, onde aconteceu o acidente no dia 1º de fevereiro, em que morreu a professora Mirian de Oliveira Alves, de 38 anos, e ficou gravemente ferida a sua filha Maria Alice Poubel, de 8 anosestá interditado e passou por uma perícia técnica no último 10. Mas o laudo, previsto para ficar pronto em uma semana, só deve ser finalizado no mês de março. 
A previsão do delegado responsável pelo caso, Djalma Pereira, era que o laudo ficasse pronto em cerca de uma semana, a partir do dia 10. No entanto, o titular da Delegacia de Itapemirim explicou, nesta quarta-feira (19), que o prazo para conclusão da perícia foi estendido. 
"Nós recebemos informações de que o perito não teria condições de terminar o laudo antes de sair de férias e, agora, deve levar mais uns trinta ou até quarenta dias para ficar pronto. Não sei qual é o tempo de férias do perito."
Djalma Pereira - Delegado
O resultado da perícia técnica é importante porque dará ao delegado o direcionamento do caso, indicando por qual crime o proprietário e o operador do brinquedo responderão. O indiciamento deles depende desse laudo, que irá dizer se o brinquedo tinha condição de funcionar, se faltou qualificação da pessoa que operava ou se houve omissão. E esse trabalho só é feito pelo perito, explicou Pereira.

POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta demandou a assessoria da Polícia Civil na quarta-feira (19), questionando se apenas este perito pode concluir o laudo da perícia, qual o período de férias do profissional e qual a atual previsão para conclusão, mas, até as 10h, desta quinta-feira (20), não recebemos o retorno. Durante a  tarde, a assessoria encaminhou resposta. Ao contrário do que o delegado informou a reportagem, a assessoria da Polícia Civil disse que as informações não procedem. "O laudo pericial segue em andamento e será finalizado dentro do prazo legal. A previsão é que o laudo seja entregue até a semana que vem", disse em nota.

O CASO

Última foto de Mirian de Oliveira, de 38 anos, e da filha, antes do acidente Crédito: Douglas Poubel
Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado Surf, em um parque de diversões de Itaipava. Elas foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A família é de Viana e passava férias no balneário.
Maria Alice ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, e recebeu alta na última quinta-feira, dia 13 de fevereiro.  O dono do parque e o operador do brinquedo, que confessou à polícia ter ingerido bebida alcoólica, chegaram a ser presos, mas foram soltos por decisão da Justiça.

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