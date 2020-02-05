Dono de parque e operador de brinquedo onde professora morreu deixam a prisão

O dono do parque e o operador do brinquedo que matou a professora Mirian Oliveira e deixou sua filha internada, no último sábado (01), no balneário de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado, deixaram a prisão. A informação é da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).
Norimarcos Márcio Matias, de 50 anos e Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, estavam no Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Na ocasião da morte, o delegado que atendeu a ocorrência, Thiago Viana, autuou patrão e funcionário pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa (sem intenção de matar).
Alessandro, que estava operando o brinquedo, conhecido como "Surf", tentou fugir do local na hora do acidente e confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de trabalhar. O proprietário do parque também foi autuado por não ter o alvará municipal.
O parque, localizado na Avenida Itapemirim, na região central de Itaipava, continua interditado e, segundo a Polícia Civil, uma perícia foi solicitada, mas ainda não tem data agendada. O parque é da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o alvará do Corpo de Bombeiros que autorizou a atividade foi emitido dia 20 de dezembro de 2019 e tem validade até dia 29 de fevereiro de 2020.
A filha de Mirian permanece internada no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde não foi divulgado.