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Tragédia em Itapemirim

Mulher morre após cair de brinquedo em parque de diversões no Sul do ES

A professora Mírian de Oliveira teve lesões na cabeça e a perna esmagada; a filha de 8 anos também ficou ferida. As duas foram lançadas do brinquedo, em um parque na praia de Itaipava

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 12:00
Brinquedo em parque de Itaipava onde mulher morreu e filha ficou ferida Crédito: Reprodução
A professora Míriam Oliveira, 38, morreu após cair de um brinquedo em um parque de diversão em Itaipava, balneário de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 20h, da noite de sábado (1º). Segundo a polícia, a mulher estava acompanhada da filha na hora do acidente. A criança foi arremessada, teve traumatismo craniano, mas sobreviveu.
A mulher teve uma lesão grave na cabeça e a perna esquerda esmagada e arrancada do corpo depois de despencar de uma atração chamada Surf, que começou a girar de maneira descontrolada em 360º. 

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A professora estava acompanhada da filha de oito anos. A criança foi arremessada do lado oposto da mãe, chegando a se chocar contra um outro brinquedo, chamado Barca, caindo em uma área de areia. Socorrida pela Guarda Municipal de Itapemirim e encaminhada para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava, ela sofreu traumatismo craniano.  
Do local, a menina teve transferência para a Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Civil de Itapemirim, o estado de saúde da criança é estável. 

ANGÚSTIA

Thiago Viana, delegado plantonista do município, informou que a alavanca que controlava o brinquedo quebrou, perdendo o controle da velocidade. "O marido da vítima estava acompanhando e entrou em desespero. Gritava pedindo ajuda. Foram momentos de muita angústia", complementa.  
A professora Mirian Oliveira morreu e a filha ficou ferida após serem arremessadas por um brinquedo em um parque de diversões Crédito: Reprodução | Facebook
Segundo o delegado, a mulher foi a primeira cair. "Ela despencou e caiu sobre a base do brinquedo. Como a borda conta com apenas 14 cm, teve a perna esquerda arrancada e dilacerada. A cabeça também sofreu várias pancadas e lesões", detalha, informando que a criança foi arremessada depois e imediatamente socorrida pelo pai, que não quis atender a imprensa.
A professora morava em Viana e estaria em Itapemirim a passeio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim. O velório de Mírian Oliveira acontece ainda neste domingo (2), a partir das 22h, no Bairro Universal, em Viana.
O operador do brinquedo, Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, tentou fugir do local na hora do acidente, não prestando socorro às vitimas. Ele foi detido pela Guarda Municipal de Itapemirim, sendo autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa (sem intenção de matar). Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), de Marataízes
Em Itapemirim mulher morre em parque de diversão que não tinha alvará para funcionar

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