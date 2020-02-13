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Tragédia em parque

Criança vítima de acidente em parque de Itapemirim recebe alta

A confirmação da alta hospitalar é do pai da criança, que acompanha toda a recuperação da filha no Hospital Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 13:10
Última foto de Mirian de Oliveira, de 38 anos, e da filha, antes do acidente Crédito: Douglas Poubel
A menina Maria Alice Poubel, de 8 anos, que se acidentou em um parque de diversão, em Itapemirim, no último dia (1), está pronta para ir para casa. A confirmação da alta hospitalar é do pai da criança, que acompanha toda a recuperação da filha no Hospital Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Douglas Augusto Poubel disse que a saída da filha do hospital deve acontecer na tarde desta quinta-feira (13), quando os dois vão retornar para Viana, na Grande Vitória, onde a família reside. Desde que começou a falar, Maria Alice pede para ir embora.
A menina estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde o dia do acidente, que matou a sua mãe, a professora Mirian de Oliveira Alves, de 38 anos. As duas estavam em um brinquedo chamado surf, quando caíram e Mirian, que parou embaixo do brinquedo, foi atingida várias vezes, morrendo no local.
O dono do parque e o operador do brinquedo, que confessou à polícia ter ingerido bebida alcoólica, chegaram a ser presos, mas foram soltos por decisão da Justiça. A Polícia Civil aguarda laudo técnico do brinquedo para incluir no inquérito policial.

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