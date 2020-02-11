Acidente em parque: brinquedo passa por perícia técnica em Itapemirim

De acordo com o titular da Delegacia Regional de Itapemirim, o delegado Djalma Pereira, o perito técnico que faria a análise do equipamento esteve no local e vai encaminhar o laudo o mais breve possível para concluir a investigação. Acreditamos que, no máximo em uma semana, a contar a data de ontem, o laudo esteja pronto, informou.