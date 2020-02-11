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Tragédia em Itapemirim

Acidente em parque: brinquedo passa por perícia técnica em Itapemirim

Laudo da perícia técnica em brinquedo que causou morte de professora e deixou a filha em estado grave deve ser concluído na próxima semana

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 19:18
Parque onde acidente aconteceu permanece interditado Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O parque de diversões que foi interditado após o acidente no dia 1° de fevereiro em ItaipavaItapemirim, no Litoral Sul do Estado, passou por perícia na tarde desta segunda-feira (10). Naquela data, a professora Mirian de Oliveira Alves, de 38 anos, e sua filha Maria Alice Poubel, de 8 anos, foram arremessadas do brinquedo.
De acordo com o titular da Delegacia Regional de Itapemirim, o delegado Djalma Pereira, o perito técnico que faria a análise do equipamento esteve no local e vai encaminhar o laudo o mais breve possível para concluir a investigação. Acreditamos que, no máximo em uma semana, a contar a data de ontem, o laudo esteja pronto, informou.

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O delegado revelou ainda que na observação do perito, os brinquedos do parque apresentavam um alto grau de corrosão, porém, sobre o brinquedo do acidente, ainda não é possível saber se estava com algum problema técnico. "Somente após conclusão do laudo".
O dono do parque e o operador do brinquedo, que confessou a polícia ter ingerido bebida alcoólica, chegaram a ser presos, mas foram soltos por decisão da Justiça. O laudo é que vai dar a indicação sobre qual crime eles responderão, se existe prova de que tenha falha técnica da máquina ou falha humana de manuseio, afirmou.

O CASO

Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado Surf em um parque de diversões de Itaipava. Elas foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A família é de Viana e passava férias no balneário.
A família, de Viana, passava férias de verão no balneário. A menina, Maria Alice, segue internada na UTI do Hospital Francisco de Assis (Hifa) em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo familiares, ela já conversa com o pai e deseja ir para casa.
Última foto de Mírian de Oliveira de 38 anos e da filha, antes do acidente Crédito: Douglas Poubel
Acidente em parque - brinquedo passa por perícia técnica em Itapemirim

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