Criança ferida em brinquedo de parque em Itapemirim já conversa com o pai

Douglas Augusto Poubel segue acompanhando a saúde da filha em Cachoeiro de Itapemirim e informa a família, que reside em Viana. Maria Alice está melhor. Mais falante. Querendo ir embora logo. Graças a Deus, informou à família por meio de mensagem nesta segunda-feira (10).

A Polícia Civil informou que solicitou a perícia técnica no brinquedo. O dono da empresa e o funcionário que operava a máquina chegaram a ser presos, mas já foram liberados e responderão o caso em liberdade. Uma nova pericia técnica será realizada no brinquedo esta semana, segundo a Polícia Civil, mas a data não será informada.