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Tragédia em Itaipava

Criança ferida em brinquedo de parque em Itapemirim já conversa com o pai

Maria Alice Poubel, de 8 anos, vítima de um acidente em um brinquedo no início do mês em Itapemirim, segue no Hospital Francisco de Assis (Hifa) em Cachoeiro. Menina já conversa e quer voltar para casa

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 23:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 23:14
Última foto de Mírian de Oliveira de 38 anos e da filha, antes do acidente Crédito: Douglas Augusto Poubel
A menina Maria Alice Poubel, de 8 anos, vítima de um acidente em um brinquedo em um parque de diversões no início do mês em Itapemirim, Sul do Estado, segue internada na UTI no Hospital Francisco de Assis (Hifa) em Cachoeiro de Itapemirim. A criança, segundo a família, teve melhoras no quadro de saúde e já conversa com o pai.
Douglas Augusto Poubel segue acompanhando a saúde da filha em Cachoeiro de Itapemirim e informa a família, que reside em Viana. Maria Alice está melhor. Mais falante. Querendo ir embora logo. Graças a Deus, informou à família por meio de mensagem nesta segunda-feira (10).

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"Eu vi elas caindo. Gritei duas vezes. Eu estava perto do operador, mas ele não parou o brinquedo"

O CASO

mãe da criança, a professora Mirian de Oliveira Alves, que também estava no brinquedo, morreu no local. O acidente aconteceu no último sábado (1°). Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado surf em um parque de diversões de Itaipava. Elas foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A família é de Viana e passava férias no balneário.
A Polícia Civil informou que solicitou a perícia técnica no brinquedo. O dono da empresa e o funcionário que operava a máquina chegaram a ser presos, mas já foram liberados e responderão o caso em liberdade. Uma nova pericia técnica será realizada no brinquedo esta semana, segundo a Polícia Civil, mas a data não será informada.

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