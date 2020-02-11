Criança ferida em brinquedo de parque em Itapemirim já conversa com o pai

A menina Maria Alice Poubel, de 8 anos, vítima de um acidente em um brinquedo em um parque de diversões no início do mês em Itapemirim, Sul do Estado, segue internada na UTI no Hospital Francisco de Assis (Hifa) em Cachoeiro de Itapemirim. A criança, segundo a família, teve melhoras no quadro de saúde e já conversa com o pai.
Douglas Augusto Poubel segue acompanhando a saúde da filha em Cachoeiro de Itapemirim e informa a família, que reside em Viana. Maria Alice está melhor. Mais falante. Querendo ir embora logo. Graças a Deus, informou à família por meio de mensagem nesta segunda-feira (10).
O CASO
A mãe da criança, a professora Mirian de Oliveira Alves, que também estava no brinquedo, morreu no local. O acidente aconteceu no último sábado (1°). Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado surf em um parque de diversões de Itaipava. Elas foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A família é de Viana e passava férias no balneário.
A Polícia Civil informou que solicitou a perícia técnica no brinquedo. O dono da empresa e o funcionário que operava a máquina chegaram a ser presos, mas já foram liberados e responderão o caso em liberdade. Uma nova pericia técnica será realizada no brinquedo esta semana, segundo a Polícia Civil, mas a data não será informada.