Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Após morte, parque de diversões continua interditado em Itapemirim
Tragédia em brinquedo

Após morte, parque de diversões continua interditado em Itapemirim

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Crea-ES e a Prefeitura de Itapemirim, parque estava com a vistoria em dia. Vistoria será feita pela perícia da Polícia Civil nesta semana

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 09:21
Parque em Itapemirim foi interditado após morte de professora Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um dia após o acidente que tirou a vida de Mirian de Oliveira, de 38 anos, e deixou sua filha ferida, o parque de diversões instalado no balneário Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, permanece fechado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES) e a Prefeitura de Itapemirim, o local estava com a vistoria em dia.
O acidente aconteceu na noite de sábado (1º). A professora Mirian de Oliveira Alves morreu após cair de um brinquedo chamado Surf. O Corpo de Bombeiros informou que fez a vistoria e foi verificado o documento de responsabilidade técnica do engenheiro responsável pela montagem mecânica e elétrica dos brinquedos.
O Crea-ES também afirma que o local estava em conformidade com o que o órgão recomenda. Em nota, informa que a estrutura foi montada conforme a anotação de responsabilidade técnica. O local ainda possuía laudo de vistoria referente às instalações elétricas e ao aterramento dos equipamentos e brinquedos.
Já o município de Itapemirim informou nesta segunda-feira (3) que não tem responsabilidade pela fiscalização do local. Uma equipe de servidores municipais esteve no parque um dia antes do acidente e constatou que o estabelecimento tinha apenas alvará do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é quem vê a questão de instalação elétrica, como está a segurança e o laudo de engenheiros. A partir daí, o município cobra uma taxa pelo exercício pelo poder de polícia, disse o secretário de Finanças, Anquises Meireles.
Ainda de acordo com o secretário de Finanças, a prefeitura não teria como interditar o local e o estabelecimento somente ficaria negativado na dívida ativa do município. Se o Corpo de Bombeiros liberou é porque os equipamentos estavam em condições de funcionamento, afirmou o secretário.
O dono e o operador do brinquedo continuam presos. Mãe a filha, de oito anos, foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A filha ficou ferida e permanece internada na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que vai solicitar a perícia do brinquedo, que deve ser feita ainda nesta semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados