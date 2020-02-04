Após morte, parque de diversões continua interditado em Itapemirim

Parque em Itapemirim foi interditado após morte de professora Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O acidente aconteceu na noite de sábado (1º). A professora Mirian de Oliveira Alves morreu após cair de um brinquedo chamado Surf. O Corpo de Bombeiros informou que fez a vistoria e foi verificado o documento de responsabilidade técnica do engenheiro responsável pela montagem mecânica e elétrica dos brinquedos.

O Crea-ES também afirma que o local estava em conformidade com o que o órgão recomenda. Em nota, informa que a estrutura foi montada conforme a anotação de responsabilidade técnica. O local ainda possuía laudo de vistoria referente às instalações elétricas e ao aterramento dos equipamentos e brinquedos.

Já o município de Itapemirim informou nesta segunda-feira (3) que não tem responsabilidade pela fiscalização do local. Uma equipe de servidores municipais esteve no parque um dia antes do acidente e constatou que o estabelecimento tinha apenas alvará do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é quem vê a questão de instalação elétrica, como está a segurança e o laudo de engenheiros. A partir daí, o município cobra uma taxa pelo exercício pelo poder de polícia, disse o secretário de Finanças, Anquises Meireles.

Ainda de acordo com o secretário de Finanças, a prefeitura não teria como interditar o local e o estabelecimento somente ficaria negativado na dívida ativa do município. Se o Corpo de Bombeiros liberou é porque os equipamentos estavam em condições de funcionamento, afirmou o secretário.

O dono e o operador do brinquedo continuam presos . Mãe a filha, de oito anos, foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A filha ficou ferida e permanece internada na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.