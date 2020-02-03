Brinquedo onde mãe e filha estavam, em parque de diversões de Itaipava, balneário de Itapemirim Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Dono de parque e operador de brinquedo que matou mulher são presos no ES

De acordo com a polícia, o operador do brinquedo, Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, tentou fugir do local na hora do acidente, não prestando socorro às vitimas. Ele foi detido pela Guarda Municipal de Itapemirim, sendo autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa (sem intenção de matar).

Veja Também Operador de parque parecia embriagado, diz PM sobre acidente em Itapemirim

Já o dono do parque de diversões, Norimarcos Márcio Matias, de 50 anos, se apresentou para a polícia logo depois que os agentes chegaram. Além da acusação de homicídio e lesão corporal, ele também vai responder por exercer atividade econômica sem cumprir a lei, uma vez que o parque estava sem o alvará de funcionamento da prefeitura e da Polícia Civil. A atividade tinha autorização apenas do Corpo de Bombeiros.

O parque é da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e estava no município de Itapemirim há mais de um mês.

MÃE E FILHA ARREMESSADAS DE BRINQUEDO

A professora Míriam Oliveira, de 38 anos, morreu após cair do brinquedo "surf". O acidente aconteceu por volta das 20h, da noite de sábado (1º). A mulher estava acompanhada da filha na hora do acidente.

A professora Mirian Oliveira morreu e a filha ficou ferida após serem arremessadas por um brinquedo em um parque de diversões. Crédito: Reprodução | Facebook

Míriam teve uma lesão grave na cabeça e a perna esquerda esmagada e arrancada do corpo depois de despencar do brinquedo, que passou a girar, descontrolado, em 360 graus. A criança foi arremessada do lado oposto da mãe, chegando a se chocar contra outro brinquedo, chamado Barca, e caindo em uma área de areia. A menina de 8 anos teve traumatismo craniano, mas sobreviveu.

A família é de Viana e estaria em Itapemirim a passeio. A criança está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Civil de Itapemirim, o estado de saúde da criança é estável.