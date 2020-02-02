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Tragédia no Sul do ES

Parque de diversão em Itapemirim não tinha alvará para funcionar

Mulher morreu e filha ficou ferida após serem arremessadas do brinquedo, no balneário de Itaipava. Dono do parque e operador do brinquedo foram detidos

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 14:11
Brinquedo em parque de Itaipava onde mulher morreu e filha ficou ferida Crédito: Reprodução
Local da tragédia onde a professora Mírian de Oliveira, 38, morreu após cair do brinquedo Surf, na noite de sábado (1), o parque Center Toys, em Itaipava, balneário de Itapemirim (sul do Estado), não possuía alvará tanto da prefeitura do município quanto da Defesa Civil para estar funcionando.  A única vistoria feita no local foi do Corpo de Bombeiros.
De acordo com o delegado plantonista de Itapemirim, Thiago Viana, tanto o operador do parque - que tentou fugir do local na hora do acidente - Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, quanto o proprietário do estabelecimento,  Norimarcos Márcio Matias, de 50 anos, estão detidos por homicídio culposo e lesão corporal culposa (sem intenção de matar). Os dois serão encaminhados para o  Centro de Detenção Provisória (CDP), de Marataízes.
"O proprietário do parque também foi autuado pelo não cumprimento dos requisitos da lei, pois estava com o estabelecimento aberto sem o alvará do município", complementa o delegado. O parque Center Toys é tradicional durante a  época de férias de verão no balneário de Itaipava. Nesta temporada, estava no local há cerca de 30 dias.

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O ACIDENTE

Na noite de sábado (1), a professora Mírian de Oliveira, 38, morreu após cair de um brinquedo em um parque de diversão. O acidente aconteceu por volta das 20h. A mulher estava acompanhada da filha na hora do acidente. A criança foi arremessada, teve traumatismo craniano, mas sobreviveu.
A mulher teve uma lesão grave na cabeça e a perna esquerda esmagada e arrancada do corpo depois de despencar de uma atração chamada Surf, que começou a girar de maneira descontrolada em 360º.
A professora estava acompanhada da filha de oito anos. A criança foi arremessada do lado oposto da mãe, chegando a se chocar contra um outro brinquedo, chamado Barca, caindo em uma área de areia. Socorrida pela Guarda Municipal de Itapemirim e encaminhada para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava, ela sofreu traumatismo craniano.
Do local, a menina teve transferência para a Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Civil de Itapemirim, o estado de saúde da criança é estável.

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