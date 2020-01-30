Jacaré aparece em portão de casa de morador de Itapemirim

Um filhote de jacaré surpreendeu um morador de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (29). Ao abrir o portão de casa, ele se deparou com a visita inesperada do animal.
O dono da casa, José Batista Viana, conta que o animal apareceu durante a tarde, na frente de seu portão, na rua Aroaldo Soares, no bairro Terra-Mar. Nunca tinha visto jacaré por aqui. Ele não entrou na casa, ficou na rua. Chamei a Secretaria de Meio Ambiente para capturá-lo, conta Viana.
O morador acredita que o jacaré veio com a cheia do Rio Itapemirim, pois áreas próximas ao bairro ficaram alagadas. A Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim informou que, após verificar que o bicho estava saudável, ele foi solto às margens do rio, seu habitat natural, longe das casas.