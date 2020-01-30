Susto

Jacaré aparece em portão de casa de morador de Itapemirim

Após ser capturado pela  Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim, o bicho foi solto às margens do Rio Itapemirim

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Jacaré apareceu na porta da casa de morador de Itapemirim Crédito: Jose Batista Viana
Um filhote de jacaré surpreendeu um morador de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (29). Ao abrir o portão de casa, ele se deparou com a visita inesperada do animal. 
O dono da casa, José Batista Viana, conta que o animal apareceu durante a tarde, na frente de seu portão, na rua Aroaldo Soares, no bairro Terra-Mar. Nunca tinha visto jacaré por aqui. Ele não entrou na casa, ficou na rua. Chamei a Secretaria de Meio Ambiente para capturá-lo, conta Viana.
Jacaré foi recolhido em Itapemirim Crédito: Jose Batista Viana
O morador acredita que o jacaré veio com a cheia do Rio Itapemirim, pois áreas próximas ao bairro ficaram alagadas. A  Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim informou que, após verificar que o bicho estava saudável, ele foi solto às margens do rio, seu habitat natural, longe das casas. 

