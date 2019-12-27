Fotógrafo flagra jacaré no final da orla de Camburi, em Vitória

Jacaré-do-papo-amarelo filhote foi visto no final da orla de Camburi na última quarta-feira (25) Crédito: Daniel Pimenta

A Gazeta, o rapaz contou que não conseguiu acionar nenhum órgão para auxiliar, e que o animal sumiu rapidamente na mata. O fotógrafo capixaba Daniel Pimenta capturou a imagem de um jacaré filhote na última quarta-feira (25) no final da orla de Camburi , perto do Parque da Vale. Em breve conversa com a reportagem de, o rapaz contou que não conseguiu acionar nenhum órgão para auxiliar, e que o animal sumiu rapidamente na mata.

Também na quarta-feira (25), uma moradora encontrou um jacaré-de-papo-amarelo nas mesmas imediações . Segundo a analista de Recursos Humanos Katia Meumann, o animal estava entre os dois campos de futebol da praia. "Foi a primeira vez que vi um jacaré solto em lugar público. Antes, eu só tinha visto na reserva da Vale", relatou.

O Projeto Caiman (de proteção aos jacarés da Mata Atlântica no Estado) foi acionado. O veterinário Marcelo Renan de Deus Santos explicou que iria percorrer a área de mata no final da praia ainda na tarde desta quinta-feira (26).

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Ele disse que, pela foto, dá para perceber que o animal ainda é um filhote, portanto não oferece riscos à população. Mas ressalta que apenas pessoas capacitadas devem se aproximar, até mesmo para evitar que o jacaré se machuque.

Questionado se o jacaré fotografado por Daniel é o mesmo que foi flagrado por Katia, o coordenador do Projeto Caiman, Yhuri Nóbrega, informou que não dá para afirmar. "Tem muito jacaré ali naquela região. A região da Puca de Tubarão é onde tem a maior população de jacarés no Estado. Este, da foto, também é um filhote da mesma espécie", contou.

RECORRENTE NO VERÃO

Yhuri explica que, com a chegada do Verão, será cada vez mais recorrente o aparecimento dos jacarés. "A temperatura aumenta, chove, e aí os bichos começam a andar mais", disse.

O QUE FAZER

O coordenador do projeto aponta que ao se deparar com um jacaré, é importante ligar para a Polícia Militar Ambiental e para o Projeto Caiman. Desta forma, uma equipe especializada vai ao local zelar pela saúde e bem-estar do animal.

O Projeto Caiman pode ser acionado pelo telefone (27) 98827-2334 e por meio das redes sociais @projetocaiman. A população também deve ligar para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) no número 190 que a ligação é encaminhada para o setor especializado.

PROJETO CAIMAN

O Projeto Caiman é uma iniciativa de pesquisa e conservação das populações de jacarés da Caiman latirostris no Brasil, e vem realizando diversos projetos para conservar esses animais e a Mata Atlântica.

Quem quiser aprender mais sobre essa espécie de jacaré pode visitar a exposição do Projeto Caiman que trata sobre as questões de conservação do Jacaré-de-papo-amarelo no Espírito Santo. A exposição é gratuita e está disponível até o dia 8 de janeiro de 2020 na área de embarque do Aeroporto de Vitória.