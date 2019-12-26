Moradora encontra jacaré ameaçado de extinção ao caminhar em Camburi

Segundo a analista de Recursos Humanos Katia Meumann encontrou o animal por volta de 5h30, entre os dois campos de futebol da praia. "Foi a primeira vez que vi um jacaré solto em lugar público. Antes, eu só tinha visto na reserva da Vale", relata Katia à reportagem de A Gazeta.
"Fiquei preocupada com o meu filho, que costuma jogar futebol nessa região, já que normalmente ele joga a bola para o alto e acaba caindo nessa área onde encontrei o jacaré"
O Projeto Caiman (de proteção aos jacarés da Mata Atlântica no Estado) foi acionado. O veterinário Marcelo Renan de Deus Santos explicou que vai percorrer a área de mata no final da praia ainda na tarde desta quinta-feira (26) e, se necessário, também fará buscas à noite para localizá-lo.
Anteriormente foi publicado, equivocadamente, que o jacaré havia sido capturado na manhã desta quinta-feira (26) e levado para a sede do projeto Caiman, onde passaria por avaliações e, se estivesse saudável, seria solto em uma reserva próxima.
Ele disse que pela foto dá para perceber que o animal ainda é um filhote, portanto não oferece riscos à população. Mas ressalta que apenas pessoas capacitadas devem se aproximar, até mesmo para evitar que o jacaré se machuque.
O médico veterinário acredita que o jacaré tenha chegado à praia "surfando" pela rede de drenagem de água de chuva de Jardim Camburi. "O córrego Camburi deságua no final da praia de Camburi e sempre tem bicho por lá. E, principalmente, com essa chuva de anteontem é provável que apareçam outros jacarés. Com as áreas alagadas pela chuva eles se espalham", afirmou.
De acordo com o coordenador do Projeto Caiman, Yhuri Nóbrega, o jacaré encontrado é da espécie Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), que está ameaçada de extinção e é fundamental para o equilíbrio da Mata Atlântica, além de ser extremamente pacífica.
Esse fenômeno de jacarés na cidade ocorre devido à urbanização desenfreada. As cidades avançaram sobre a Mata Atlântica e os animais estão vivendo às margens dos grandes centros, nos pequenos fragmentos florestais, afirma Yhuri Nóbrega.
Somente em 2019, ele conta que foram resgatados 30 jacarés em áreas urbanas do Estado. O coordenador do Projeto Caiman e Médico Veterinário, Yhuri Nóbrega, explica que com a chegada do verão, esse fenômeno irá se intensificar. Por isso é importante que a população, em hipótese alguma, toque ou importune o animal.
O QUE FAZER
O coordenador do projeto aponta que ao se deparar com um jacaré, é importante ligar para a Polícia Militar Ambiental e para o Projeto Caiman. Desta forma, uma equipe especializada vai ao local zelar pela saúde e bem-estar do animal.
O Projeto Caiman pode ser acionado pelo telefone (27) 98827-2334 e por meio das redes sociais @projetocaiman. A população também deve ligar para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) no número 190 que a ligação é encaminhada para o setor especializado.
PROJETO CAIMAN
O Projeto Caiman é uma iniciativa de pesquisa e conservação das populações de jacarés da Caiman latirostris no Brasil, e vem realizando diversos projetos para conservar esses animais e a Mata Atlântica.
Quem quiser aprender mais sobre essa espécie de jacaré pode visitar a exposição do Projeto Caiman que trata sobre as questões de conservação do Jacaré-de-papo-amarelo no Espírito Santo. A exposição é gratuita e está disponível até o dia 8 de janeiro de 2020 na área de embarque do Aeroporto de Vitória.