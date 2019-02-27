Jacaré é capturado no meio da rua em Jardim Camburi

Jacaré é capturado machucado em área urbana de Vitória Crédito: VC no ESTV

Um jacaré foi capturado próximo ao viaduto da Vale, em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta quarta-feira (27). O animal estava com uma lesão profunda na mandíbula e foi resgatado pelo Projeto Caiman, do Instituto Marcos Daniel.

Um morador do bairro que passava pelo local pouco antes das 8h disse que viu um aglomerado de pessoas e foi checar o que estava acontecendo quando se deparou com o animal, bem debilitado, no chão.

"Ele estava machucado, mas eu tirei a foto e fui logo saindo porque não sabia se ele era bravo e se poderia nos atacar", conta o assistente administrativo, Kayque Ferraz.

Os próprios populares acionaram o Projeto Caiman que fez o regate e está cuidando da saúde do animal, como explica o funcionário do Projeto, Phellipe Dangelo.

"Recebemos o chamado, fomos ao local e resgatamos o jacaré. Ele estava com a mandíbula pela metade, provavelmente o machucado foi durante uma caça, com outro animal. Ele estava estressado. Provavelmente terá que operar. Vamos fazer um hemograma e ainda não há previsão para que ele retorne à natureza, enquanto não esteja completamente curado. Não podemos afirmar de onde ele veio, mas provavelmente, por conta das lagoas, ele pode ser do Parque da Vale ou da Arcelor Mittal", explica.

Jacaré foi capturado em Jardim Camburi, nesta quarta-feira (27) Crédito: Kayque Ferraz

Phellipe ressalta que o jacaré é um animal pacífico, no entanto a população precisa ter cuidados e, principalmente, saber respeitá-lo.

"Os jacarés são animais que não vão atacar as pessoas na maioria dos casos. No entanto, a gente alerta sempre que não se deve ficar mexendo com eles, encostando, com pedaços de paus ou objetos. Isso pode fazer com que naturalmente eles reajam e ataquem. O importante quando alguém encontrar um animal desse tipo na rua, por exemplo, é entrar em contato com a Polícia Militar, ou com nosso projeto, diretamente", esclarece.

Calor faz jacarés abandonarem seus habitats

Com temperaturas elevadas como as que estão atingindo a Grande Vitória nos últimos dias, os jacarés ficam mais agitados e podem ser encontrados fora de seus habitats, como explica Phellipe Dangelo.

"Diferentemente dos mamíferos como nós, que conseguimos manter a temperatura corporal constante, os jacarés ficam com o metabolismo acelerado, mais ativos, e por isso é comum encontrá-los andando na rua. E, provavelmente, por conta do calor, ele deixou seu habitat natural e veio para a cidade".

O projeto Caiman salienta, no entanto, que o animal não deve ser visto como um intruso ou um vilão. "A verdade é que nós é que invadimos a casa desses animais e com o crescimento das cidades eles foram sendo empurrados para fora. Então é preciso ter paciência e sempre que depararem com uma cena dessas, que as pessoas liguem para nós".