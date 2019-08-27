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Susto grande

'Achei que fosse um bicho de pelúcia', diz mulher que viu onça no ES

Primeira a ver o animal na residência, Luzia Vieira de Souza chamou a amiga, sem saber direito o que era

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 22:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 22:35
Onça-parda foi encontrada no quintal de uma casa em Baixo Guandu, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Sabe aquele dito popular que diz: só acredito vendo com os meus próprios olhos? Pois bem Mesmo assim, a faxineira Luzia Vieira de Souza, de 52 anos, demorou a crer no que estava bem diante dela: uma onça-parda. O felino invadiu o quintal da casa onde ela tinha passado a noite, em Baixo Guandu, no comecinho desta sexta-feira (23).
 > Onça que apareceu em casa é levada de helicóptero para Sooretama
A residência, localizada no bairro Valparaíso, é da amiga Elizabete Celiveres, de 49 anos, que foi chamada para confirmar o que ela estava vendo. Entre risos  de desespero, é claro  as duas contaram como foi receber essa visita, no mínimo inusitada, e todos os pensamentos, que podem parecer improváveis, que passaram pelas cabeças delas.
Luzia Vieira de Souza, de 52 anos, foi a primeira a ver a onça no quintal da casa
Quando você viu a onça, Luzia?
Eu abri a janela para pegar a toalha e vi que tinha um bicho no fundo do quintal. Fiquei impressionada! Ela me deu uma encarada, eu dei uma encarada nela e fiquei pensando será que é um bicho mesmo ou é um brinquedo das crianças?  Achei que fosse um bicho de pelúcia. Aí vi que ela mexeu a orelha, mas achei que era impressão minha. Ai ela mexeu de novo e eu pensei isso não é normal! Foi nesse momento que chamei a Bete.
E você, Bete, como foi descobrir a onça?
Ah!! Quase tive um ataque, né? De tanto medo! Porque eu levanto cedo todo dia para fazer o café para o meu netinho ir para a escola e já tinha aberto as janelas e as portas da casa, como sempre. Aí ela me chamou vem ver o que tem aqui, que coisa estranha! Parece um gato, mas a cabeça é muito grande!
Elizabete Celiveres, de 49 anos, é dona da casa onde a onça se abrigou
E quando você viu o animal, o que você fez?
Quando eu olhei pra ela e ela me olhou, eu comecei a gritar, a chorar, a trancar a casa toda Coloquei até um tanquinho de roupa em frente à porta (como barricada) para impedir que ela arrombasse e pegasse a gente aqui dentro de casa. Comecei a me desesperar, mesmo! Ligava para um, ligava para outro, liguei para a polícia
Antes disso você não tinha percebido nada?
Olha, enquanto eu fazia o café eu até ouvi um barulho nos pés de árvore do quintal. Cheguei até a olhar, mas achei que era a gata do vizinho tentando pegar algum passarinho e continuei na pia.
E vocês já tinham imaginado passar por isso?
Luzia: Nunca! Quando eu ia imaginar que veria uma onça? Ainda mais no quintal? Logo aqui que não tem mato nenhum.
Bete: Não dá pra acreditar nem agora! Eu tomei até remédio com medo de passar mal. Estou gelada até agora!

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