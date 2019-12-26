Gato é resgatado em cima da Terceira Ponte nesta quinta0feira (26) Crédito: Internauta/Via WhatsApp

Um gato foi visto pela equipe da Rodosol , concessionária responsável pela administração da rodovia, circulando em cima da Terceira Ponte nesta quinta-feira (26), por volta de 12h. De acordo com a empresa, ainda não se sabe porque o animal foi parar no local, existe a possibilidade de o gato ter sido abandonado.

A Gazeta, o horário do resgate teria sido marcado por lentidão no local no sentido Segundo leitores de, o horário do resgate teria sido marcado por lentidão no local no sentido Vila Velha . No entanto, a Rodosol informou que não é possível afirmar que o congestionamento tenha sido causado pela retirada do animal, já que o resgate foi efetuado com rapidez pela própria concessionária.

FINAL FELIZ

Em outubro deste ano, outro gato, de cor branca, foi avistado por Renato Ramos, motorista de aplicativo, rente à mureta próxima ao vão central da ponte. O motorista afirma que a hora não foi possível parar o veículo, já que estava em serviço. Apesar disso, o homem não tirou a imagem do felino da cabeça e retornou ao local para fazer o resgate.

"Era por volta das 9 horas da manhã e vi que ela estava no cantinho, toda encolhida e muito assustada. Quis parar na hora, mas estava com uma passageira. Aquilo me deixou aflito só de pensar no que poderia acontecer com ela. Quando deixei a cliente em Vila Velha, retornei para a Terceira Ponte, fiz o contorno no pedágio e torci para que a gatinha ainda estivesse lá. Quando a avistei, parei o carro, liguei o pisca-alerta e a resgatei. Ela estava no mesmo lugar, perto do vão central, miando e com as patinhas queimadas por conta do asfalto quente", detalhou Renato. Entre avistar a felina e voltar para salvá-la, ele afirma que levou cerca de 15 minutos.

GATO DE RAÇA

Em agosto de 2017, um gato de raça foi resgatado enquanto tentava desviar de diversos veículos para sobreviver ao trânsito intenso da Terceira Ponte. Segundo o agente de comunicação e marketing, Ed Lobo, que capturou o felino à época, ele seguia para uma reunião quando percebeu uma movimentação estranha na ponte. Atento para descobrir do que se tratava, Ed avistou um gatinho que corria de um lado para o outro tentando desviar dos veículos que passavam em alta velocidade.

Ed contou ainda que, mesmo com receio de parar o veículo e acabar causando um acidente, ele não se conteve com o desespero do animal e parou. Por sorte, o veículo que seguia na outra pista também parou e, dessa forma, o trânsito acabou sendo bloqueado.