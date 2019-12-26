Fogos de artifício e cães: dicas para acalmar seu amigo na virada do ano

Assustado, cãozinho se esconde debaixo da cama: fogos de artifício podem ser uma tortura para os pets Crédito: shutterstock

A beleza no céu, especialmente na virada do ano, esconde uma grande aflição sentida pelos animais neste período com os fortes barulhos causados pelo uso dos fogos de artifício nas comemorações. Agitação, convulsões, infarto, comportamento inquieto. Essas características e tantas outras são diagnosticadas nos bichinhos, que podem fugir ou até mesmo morrer devido à sensibilidade que eles possuem.

Segundo a veterinária Manoela Pimentel, cães e gatos têm um aparelho auditivo mais forte do que o dos humanos. Por isso, é preciso prestar atenção no quanto o pet se incomoda com este tipo de barulho para, caso seja necessário, tomar algumas medidas para dar o conforto que ele precisa neste momento. Alguns sinais clínicos podem ajudar a detectar alguns indícios de que os cães e gatos não estão reagindo bem. São eles: ansiedade, vômitos, convulsões e taquicardia, indica.

Além de observar os sinais de saúde, também é importante proteger os peludos deles mesmos, já que eles podem se assustar muito e acabar perdendo alguns sentidos. Em casos assim, o ideal é o tutor tentar encontrar um local com janelas e portas fechadas para ficar com o pet em segurança. Tente fazer de conta que nada está acontecendo, ligue a televisão ou coloque uma música mais alta. Se for possível, coloque tampões nas orelhas, antes mesmo de os fogos começarem E não deixe que os pets fiquem próximos de objetos pontudos ou cortantes, pois quando eles ficam muito agitados devido ao barulho dos fogos, eles podem se machucar, orienta Manoela.

Novas regras

Várias regiões do país estão entendendo os prejuízos causados pelos fogos de artifício e, com isso, têm sancionado leis que vetam os estampidos. Dentre elas, estão Campos do Jordão, Santos, Campinas e Sorocaba, em São Paulo, Florianópolis, em Santa Catarina, Curitiba, no Paraná, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Pelotas, no Rio Grande do Sul, e mais recentemente a capital Vitória também entrou nesta lista.

Na capital, o show pirotécnico vai acontecer em três pontos. Serão 17 minutos de espetáculo de luzes e cores no céu de Camburi. Já nos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), serão 10 minutos. Tudo com bem menos barulho do que os fogos comuns. Pessoas mais sensíveis, idosos, enfermos e animais domésticos agradecem, escreveu o prefeito Luciano Rezende ao anunciar a medida em suas redes sociais.

Recomendações para lidar com seu pet durante os festejos do Réveillon

- Evite deixar seu cão ou gato sozinho no momento da queima de fogos.

- Se for viajar, escolha um lugar aonde possa levá-los ou adie a viagem para uma época mais tranquila.

- Caso fique em casa, deixe o animal em um local confortável e com o menor barulho possível para que ele se sinta seguro.

- Feche o máximo de portas e janelas. Dessa forma, o som ficará abafado e o animal, mais confortável.

- Dê medicações somente se necessário e com a orientação de médicos veterinários.

- Tente acostumar o seu pet com os barulhos. No dia a dia, coloque sons de chuvas e trovões ou até mesmo de fogos para ele ouvir (obviamente num volume baixo). Ao ir se acostumando, o impacto dos fogos pode ser menor;