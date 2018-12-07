Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É O BICHO

Filhote de jacaré aparece em quintal de casa em Conceição da Barra

A Polícia Ambiental foi ao local e fez o resgate do filhote

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 14:27
O filhote foi encontrado no quintal de uma casa em Conceição da Barra Crédito: Internauta
Um filhote de jacaré apareceu no quintal de uma casa em Conceição da Barra, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram os militares na noite de quinta-feira (06) para informar que o animal havia sido encontrado dentro do quintal de uma residência no distrito de Braço do Rio.
A Polícia Ambiental foi ao local e fez o resgate do filhote. O animal foi recolhido e encaminhado para a Reserva Natural Vale, onde passará por uma equipe especializada (médicos veterinários e biólogos) para verificar o estado de saúde do animal e realizar exames. Se não houver nenhum problema com o filhote, ele poderá voltar à natureza.
A Polícia Ambiental realizou o resgate do animal Crédito: Internauta
O comandante da 3ª Companhia Militar Ambiental, capitão Fabrício Pereira Rocha, informou que o aparecimento deste tipo de réptil no meio urbano pode ter como fato motivador a procura de alimento.
"Com a ocupação dos espaços naturais dos animais pelo homem, diminui a oferta de alimentos e eles precisa sair para procurar".
Em caso de ocorrência envolvendo animais, a Polícia Ambiental informou que a população pode manter contato pelo telefone (27) 3767-7611 que as equipes procederão com o devido resgate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói em muro de casa em Ibatiba
Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados