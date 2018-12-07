Filhote de jacaré aparece em quintal de casa em Conceição da Barra

O filhote foi encontrado no quintal de uma casa em Conceição da Barra Crédito: Internauta

Conceição da Barra, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram os militares na noite de quinta-feira (06) para informar que o animal havia sido encontrado dentro do quintal de uma residência no distrito de Braço do Rio. Um filhote de jacaré apareceu no quintal de uma casa em, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram os militares na noite de quinta-feira (06) para informar que o animal havia sido encontrado dentro do quintal de uma residência no distrito de Braço do Rio.

A Polícia Ambiental foi ao local e fez o resgate do filhote. O animal foi recolhido e encaminhado para a Reserva Natural Vale, onde passará por uma equipe especializada (médicos veterinários e biólogos) para verificar o estado de saúde do animal e realizar exames. Se não houver nenhum problema com o filhote, ele poderá voltar à natureza.

A Polícia Ambiental realizou o resgate do animal Crédito: Internauta

O comandante da 3ª Companhia Militar Ambiental, capitão Fabrício Pereira Rocha, informou que o aparecimento deste tipo de réptil no meio urbano pode ter como fato motivador a procura de alimento.

"Com a ocupação dos espaços naturais dos animais pelo homem, diminui a oferta de alimentos e eles precisa sair para procurar".