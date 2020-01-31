Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Incêndio

Carro da prefeitura de Itapemirim pega fogo na Rodovia do Sol

Um carro-pipa foi acionado, mas veículo foi destruído pelo fogo. Ninguém ficou ferido

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 20:56
Carro da prefeitura de Itapemirim pegou fogo Crédito: Internauta/ André
Um carro da prefeitura de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (31), após um problema mecânico, segundo o motorista. O incêndio aconteceu na ES 060, na Rodovia do Sol, próximo à base da Marinha, em Itapemirim.
Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu por volta das 17h30. O carro, um Chevrolet Spin, era locado e estava a serviço da Secretaria de Saúde. O motorista contou aos agentes da guarda que seguia sentido a Vila de Itapemirim quando o veículo apresentou problemas e as rodas travaram.
Após a parada, em uma área de restinga ao lado da pista, contou que o motor pegou fogo e explodiu. O motorista, único ocupante do carro, saiu do veículo a atempo e não se feriu. Um carro-pipa da prefeitura foi ao local apagar as chamas do veículo, mas ele já tinha sido consumido pelo fogo.
A empresa responsável pelo automóvel foi acionada para fazer a retirada do local, e a Guarda Municipal encaminhou o motorista para confecção de um boletim de ocorrência.

Veja Também

Jacaré aparece em portão de casa de morador de Itapemirim

Enchente chega a Itapemirim e 100 famílias estão desabrigadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados