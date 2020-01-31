Carro da prefeitura de Itapemirim pega fogo na Rodovia do Sol

Carro da prefeitura de Itapemirim pegou fogo Crédito: Internauta/ André

Um carro da prefeitura de Itapemirim , no Litoral Sul do Estado, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (31), após um problema mecânico, segundo o motorista. O incêndio aconteceu na ES 060, na Rodovia do Sol, próximo à base da Marinha, em Itapemirim.

Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu por volta das 17h30. O carro, um Chevrolet Spin, era locado e estava a serviço da Secretaria de Saúde. O motorista contou aos agentes da guarda que seguia sentido a Vila de Itapemirim quando o veículo apresentou problemas e as rodas travaram.

Após a parada, em uma área de restinga ao lado da pista, contou que o motor pegou fogo e explodiu. O motorista, único ocupante do carro, saiu do veículo a atempo e não se feriu. Um carro-pipa da prefeitura foi ao local apagar as chamas do veículo, mas ele já tinha sido consumido pelo fogo.