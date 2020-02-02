Operador de parque parecia embriagado, diz PM sobre acidente em Itapemirim

Brinquedo em parque de Itaipava onde mulher morreu e filha ficou ferida Crédito: Reprodução

Mírian de Oliveira, 38, Itaipava (Itapemirim), compareceu à delegacia do município na manhã deste domingo (2) para prestar depoimento. O marido da professora, 38, que morreu na noite de sábado (1º) após cair de um brinquedo em um parque de diversões de), compareceu à delegacia do município na manhã deste domingo (2) para prestar depoimento.

Em entrevista a A Gazeta, o delegado Thiago Viana afirmou que, em depoimento, o esposo de Mírian relatou uma suposta embriaguez do operador do brinquedo Surf na hora do acidente, Alessandro Rodrigues dos Santos.

A professora Mirian Oliveira morreu e a filha ficou ferida após serem arremessadas por um brinquedo em um parque de diversões Crédito: Reprodução | Facebook

"O marido da vítima contou que chamou várias vezes o rapaz para desligar o aparelho, tanto antes quanto depois do acidente. Ele afirmou também que o funcionário estava com um 'comportamento estranho', cambaleante, com os olhos vermelhos e não respondia a algumas perguntas", detalha.

Viana relata ainda que um policial militar esteve no local do acidente e interrogou o operador. "Ele também constatou o comportamento estranho do funcionário, tanto que registrou em boletim de ocorrência ter encontrado evidências de embriaguez no rapaz", complementa, afirmando que o estado do operador pode ter sido decisivo para a tragédia.

ANGÚSTIA

Policiais vistoriam brinquedo Surf, do parque Center Toys, após acidente que matou Míriam de Oliveira em Itapemirim Crédito: Reprodução

Na noite de sábado (1), a professora Mírian de Oliveira, 38, morreu após cair de um brinquedo em um parque de diversão. O acidente aconteceu por volta das 20h. A mulher estava acompanhada da filha. A criança foi arremessada, teve traumatismo craniano, mas sobreviveu.

Mírian teve uma lesão grave na cabeça e a perna esquerda esmagada e arrancada do corpo depois de despencar de uma atração chamada Surf, que começou a girar de maneira descontrolada em 360º.

A professora estava acompanhada da filha de oito anos. A criança foi arremessada do lado oposto da mãe, chegando a se chocar contra um outro brinquedo, chamado Barca, caindo em uma área de areia. Socorrida pela Guarda Municipal de Itapemirim e encaminhada para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava, ela sofreu traumatismo craniano.

Do local, a menina teve transferência para a Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Civil de Itapemirim, o estado de saúde da criança é estável.

O velório de Mirian será a partir das 22h deste domingo (2), no bairro Universal, em Viana.

DETIDOS

Center Toys, local da tragédia, O parque, local da tragédia, não possuía alvará tanto da prefeitura do município quanto da Defesa Civil para estar funcionando. A única vistoria feita no local foi do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o delegado plantonista de Itapemirim, Thiago Viana, tanto o operador do parque - que tentou fugir do local na hora do acidente - Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, quanto o proprietário do estabelecimento, Norimarcos Márcio Matias, de 50 anos, estão detidos por homicídio culposo e lesão corporal culposa (sem intenção de matar). Os dois serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP), de Marataízes.

"O proprietário do parque também foi autuado pelo não cumprimento dos requisitos da lei, pois estava com o estabelecimento aberto sem o alvará do município", complementa o delegado.