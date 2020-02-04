Perfil: quem era a mulher que morreu em parque de diversões no ES

A professora Mirian Oliveira morreu após cair de brinquedo em parque de diversões no Sul do ES Crédito: Reprodução | Facebook

Feliz, muito querida e uma professora amada por todos. São essas palavras que os familiares e amigos de profissão de Mirian Oliveira, de 38 anos, usaram para definir a mulher, que morreu em um trágico acidente em um parque de diversões de Itaipava, balneário de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (1).

Tia de Mirian, Neuzina Oliveira afirma que a sobrinha era uma pessoa maravilhosa, muito tranquila e alegre. Neuzina mora no Rio de Janeiro e, quando vinha ao Estado, ficava na casa da mulher.

"Ela era uma pessoa excelente, muito dedicada à família e amada por todos, muito querida. Era uma pessoa disponível para tudo, pronta para o que der e vier" Neuzina Oliveira - Tia de Mirian

Amigas de profissão de Mirian, professoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Araçatiba, que fica na localidade de mesmo nome, em Viana, lamentaram muito a morte da mulher.

Em entrevista à TV Gazeta, no cemitério Parque da Paz, na Serra, professoras afirmaram que Mirian era responsável pelo programa de guias mirins, onde alunos de 2º ano fazem passeios pelas lendas e histórias de Araçatiba, comunidade quilombola de Viana.

"Foi um choque muito grande para nós. Ela era muito alegre. A alegria nos contagiava. Era muito dedicada ao trabalho, uma verdadeira criança junto dos alunos... Brincava muito com eles. Nossa, vai ser muito triste continuar", desabafou uma das professoras, amiga de Mirian.

Em novembro de 2019, Mirian fez uma publicação no Facebook orgulhosa pelo trabalho ter rendido uma reportagem na TV Gazeta sobre o programa de guias mirins. "Quando você colhe os frutos do seu trabalho, fica perceptível que cada esforço dado realmente vale a pena", escreveu.

Mirian deixa marido e uma filha de 8 anos, que também se acidentou no parque e teve traumatismo craniano. A menina está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil, em Cachoeiro de Itapemirim. A criança foi arremessada do lado oposto da mãe, chegando a se chocar contra um outro brinquedo, chamado Barca, caindo em uma área de areia.

Do local, a menina teve transferência para o Hospital Infantil, de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Civil de Itapemirim, o estado de saúde da criança é estável.