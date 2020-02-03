Morte em parque: operador de brinquedo admitiu que bebeu cachaça, diz delegado

O operador do brinquedo que provocou a morte de uma professora e deixou a filha dela ferida, em um parque de diversões de Itaipava, balneário de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, confessou para a polícia ter bebido uma dose de cachaça antes do trabalho.
De acordo com o delegado Thiago Viana, Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, contou que houve falha no brinquedo "surf" onde mãe e filha estavam , mas admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Policiais que estiveram no parque também relataram sinais de embriaguez no rapaz.
"O aparelho deu problema. Mas também pode ter havido falha humana. O operador alega que houve uma falha no equipamento, que o equipamento se soltou e o freio não funcionou também. Ele alega que bebeu horas antes, disse que ingeriu só uma dose de cachaça. Mas os policiais identificaram sinais de embriaguez moderado nele"
Ainda de acordo com a polícia, Alessandro Rodrigues dos Santos tentou fugir do local na hora do acidente e não prestou socorro às vítimas. Ele foi detido pela Guarda Municipal de Itapemirim, sendo autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa (sem intenção de matar).
Já o dono do parque, se apresentou para a polícia logo que os agentes chegaram. Além da acusação de homicídio e lesão corporal, ele também vai responder por exercer atividade econômica sem cumprir a lei, uma vez que o parque estava sem o alvará de funcionamento da prefeitura e da Polícia Civil. A atividade tinha autorização apenas do Corpo de Bombeiros.
O proprietário do parque de diversões e o operador do brinquedo foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes. O parque é da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e estava no município de Itapemirim há mais de um mês.
MÃE E FILHA ARREMESSADAS
A professora Míriam Oliveira, de 38 anos, morreu após cair do brinquedo "surf". O acidente aconteceu por volta das 20h, da noite de sábado (1º). A mulher estava acompanhada da filha na hora do acidente.
Míriam teve uma lesão grave na cabeça e a perna esquerda esmagada e arrancada do corpo depois de despencar do brinquedo, que passou a girar, descontrolado, em 360º. A criança foi arremessada do lado oposto da mãe, chegando a se chocar contra um outro brinquedo, chamado Barca, e caindo em uma área de areia. A menina de 8 anos teve traumatismo craniano, mas sobreviveu.
A família é de Viana e estaria em Itapemirim a passeio. A criança está internada na Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Civil de Itapemirim, o estado de saúde da criança é estável.
Com informações da TV Gazeta.