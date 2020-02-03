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Sul do ES

Morte em parque: operador de brinquedo admitiu que bebeu cachaça, diz delegado

A professora Míriam Oliveira, de 38 anos, morreu após cair do brinquedo 'surf'. A filha dela, de 8 anos, está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 12:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 12:33
Brinquedo em que mãe e filha estavam em parque de diversões de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O operador do brinquedo que provocou a morte de uma professora e deixou a filha dela ferida, em um parque de diversões de Itaipava, balneário de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, confessou para a polícia ter bebido uma dose de cachaça antes do trabalho.
De acordo com o delegado Thiago Viana, Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, contou que houve falha no brinquedo "surf"  onde mãe e filha estavam , mas admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Policiais que estiveram no parque também relataram sinais de embriaguez no rapaz.
"O aparelho deu problema. Mas também pode ter havido falha humana. O operador alega que houve uma falha no equipamento, que o equipamento se soltou e o freio não funcionou também. Ele alega que bebeu horas antes, disse que ingeriu só uma dose de cachaça. Mas os policiais identificaram sinais de embriaguez moderado nele"
Thiago Viana - Delegado de Itapemirim, em entrevista à TV Gazeta
Ainda de acordo com a polícia, Alessandro Rodrigues dos Santos tentou fugir do local na hora do acidente e não prestou socorro às vítimas. Ele foi detido pela Guarda Municipal de Itapemirim, sendo autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa (sem intenção de matar).
Já o dono do parque, se  apresentou para a polícia logo que os agentes chegaram. Além da acusação de homicídio e lesão corporal, ele também vai responder por exercer atividade econômica sem cumprir a lei, uma vez que o parque estava sem o alvará de funcionamento da prefeitura e da Polícia Civil. A atividade tinha autorização apenas do Corpo de Bombeiros.
O proprietário do parque de diversões e o operador do brinquedo foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes. O parque é da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e estava no município de Itapemirim há mais de um mês.

MÃE E FILHA ARREMESSADAS

A professora Míriam Oliveira, de 38 anos, morreu após cair do brinquedo "surf". O acidente aconteceu por volta das 20h, da noite de sábado (1º). A mulher estava acompanhada da filha na hora do acidente. 

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Míriam  teve uma lesão grave na cabeça e a perna esquerda esmagada e arrancada do corpo depois de despencar do brinquedo, que passou a girar, descontrolado, em 360º.  A criança foi arremessada do lado oposto da mãe, chegando a se chocar contra um outro brinquedo, chamado Barca,  e caindo em uma área de areia. A menina de 8 anos teve traumatismo craniano, mas sobreviveu.  
A família é de Viana e estaria em Itapemirim a passeio.  A criança está internada na Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Civil de Itapemirim, o estado de saúde da criança é estável.
Com informações da TV Gazeta.

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