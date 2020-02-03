Morte em parque: operador de brinquedo admitiu que bebeu cachaça, diz delegado

Brinquedo em que mãe e filha estavam em parque de diversões de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com o delegado Thiago Viana, Alessandro Rodrigues dos Santos, de 23 anos, contou que houve falha no brinquedo "surf"  onde mãe e filha estavam , mas admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Policiais que estiveram no parque também relataram sinais de embriaguez no rapaz.

"O aparelho deu problema. Mas também pode ter havido falha humana. O operador alega que houve uma falha no equipamento, que o equipamento se soltou e o freio não funcionou também. Ele alega que bebeu horas antes, disse que ingeriu só uma dose de cachaça. Mas os policiais identificaram sinais de embriaguez moderado nele" Thiago Viana - Delegado de Itapemirim, em entrevista à TV Gazeta

Ainda de acordo com a polícia, Alessandro Rodrigues dos Santos tentou fugir do local na hora do acidente e não prestou socorro às vítimas. Ele foi detido pela Guarda Municipal de Itapemirim, sendo autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa (sem intenção de matar).

Já o dono do parque, se apresentou para a polícia logo que os agentes chegaram. Além da acusação de homicídio e lesão corporal, ele também vai responder por exercer atividade econômica sem cumprir a lei, uma vez que o parque estava sem o alvará de funcionamento da prefeitura e da Polícia Civil. A atividade tinha autorização apenas do Corpo de Bombeiros.

MÃE E FILHA ARREMESSADAS

A professora Míriam Oliveira, de 38 anos, morreu após cair do brinquedo "surf". O acidente aconteceu por volta das 20h, da noite de sábado (1º). A mulher estava acompanhada da filha na hora do acidente.

Míriam teve uma lesão grave na cabeça e a perna esquerda esmagada e arrancada do corpo depois de despencar do brinquedo, que passou a girar, descontrolado, em 360º. A criança foi arremessada do lado oposto da mãe, chegando a se chocar contra um outro brinquedo, chamado Barca, e caindo em uma área de areia. A menina de 8 anos teve traumatismo craniano, mas sobreviveu.

A família é de Viana e estaria em Itapemirim a passeio. A criança está internada na Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Civil de Itapemirim, o estado de saúde da criança é estável.